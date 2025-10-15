Самолет главы Пентагона Хегсета экстренно приземлился в Великобритании
Самолет министра обороны США Пита Хегсета совершил вынужденную посадку в Великобритании после подачи сигнала бедствия над Атлантическим океаном. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.
Согласно его данным, причиной инцидента стала обнаруженная трещина на лобовом стекле воздушного судна.
Ранее министр находился в Брюсселе, где вел переговоры с представителями европейских стран относительно приобретения американскими компаниями вооружения для поставок Украине. Во время обратного рейса, маршрут которого проходил неподалеку от побережья Ирландии, экипаж самолета активировал аварийный код «7700». Несмотря на возникшую ситуацию, посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал.
В Брюсселе Хегсет выступил с жесткой риторикой в адрес России, предупредив, что США готовы предпринять любые меры, направленные на возложение ответственности и расходов на РФ, если ситуация вокруг украинского конфликта не разрешится мирным путем.
