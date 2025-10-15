Самолет главы Пентагона Хегсета экстренно приземлился в Великобритании

15 октября 2025, 23:43

Фото: istockphoto / rebius

Самолет министра обороны США Пита Хегсета совершил вынужденную посадку в Великобритании после подачи сигнала бедствия над Атлантическим океаном. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.