Сотрудник Минэнергетики США случайно загрузил подборку порно-картинок на рабочий стол
Сотрудник Минэнергетики США случайно загрузил подборку порно-картинок на рабочий стол. Коллекцию фотографий он собирал во время депрессии, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что чиновник на протяжении 30 лет сохранял порнографические картинки для учебных сведений ИИ. Во время длительной депрессии мужчина чувствовал себя очень одиноким и изолированным от общества, поэтому начал увлекаться инструментами, которые генерируют различные изображения, в том числе порнографического характера. В один из дней он решил сделать резервную копию своей коллекции, но по ошибке загрузил её на правительственный компьютер.
Сотрудники ведомства заметили произошедшее лишь спустя полгода. После этого работника лишили доступа к секретным материалам, а он в ответ подал апелляцию. В ходе беседы со следователями мужчина обвинил начальника в шпионаже. Однако суд отказался всё равно возвращать ему доступ.
Читайте также: