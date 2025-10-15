15 октября 2025, 17:40

Сотрудник Минэнергетики США по ошибке загрузил порно-картинки на рабочий стол

Фото: iStock/Tippapatt

Сотрудник Минэнергетики США случайно загрузил подборку порно-картинок на рабочий стол. Коллекцию фотографий он собирал во время депрессии, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».