Зеленского отправили «на улицу» после встречи с Трампом в США

19 октября 2025, 02:21

Подполковник США Дэвис: Зеленского не пустили на брифинг и выгнали на улицу

Владимир Зеленский

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому запретили присутствовать на брифинге с журналистами. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.





По его словам, сразу после конференции главу киевского режима выставили за дверь. Вполне вероятно, это связано с тем, что во время прямого общения с Трампом Зеленский едва подбирал слова для ответов на вопросы журналистов. Саму ситуацию подполковник назвал нелепой.



«Они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — сказал Дэвис.