На Западе заявили о возмущении Трампа Европой и Зеленским
Журнал The Atlantic со ссылкой на чиновников пишет, что Дональд Трамп недоволен требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая их нереалистичными и полагая, что Киеву, возможно, придётся пойти на уступки по части территории, чтобы завершить конфликт.
По словам собеседников издания, Трамп не хочет своими действиями отпугнуть своих сторонников внутри страны и в основном стремится поскорее прекратить боевые действия — ему «почти не важно, как».
Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в саботаже переговоров и мирных инициатив США: депутат Юрий Нестеренко заявил, что официальный Киев вместе с рядом европейских стран действует с целью сорвать переговоры и затянуть конфликт.
Сам Трамп, по данным СМИ, не считает Зеленского единственным виновником отсутствия мира, отметив, что «для танго нужны двое», и в связи с этим угрожал Киеву санкциями и повышением таможенных пошлин.
