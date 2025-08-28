На Западе заявили о возмущении Трампа Европой и Зеленским

28 августа 2025, 22:29

Atlantic: Трампа возмущают Европа с Зеленским требованиями по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Журнал The Atlantic со ссылкой на чиновников пишет, что Дональд Трамп недоволен требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая их нереалистичными и полагая, что Киеву, возможно, придётся пойти на уступки по части территории, чтобы завершить конфликт.