Венский фестиваль отменил концерт российского дирижёра по требованию украинцев

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Организаторы Венского фестиваля отменили концерт российского дирижёра греческого происхождения Теодора Курентзиса. Причиной стало возмущение украинского музыканта Оксаны Лынив, отказавшейся выступать с россиянином в рамках одного мероприятия.
После недолгих размышлений организаторы фестиваля и его новый директор швейцарец Мило Рау решили, что выступление в рамках одного фестиваля Лынив и Куртензиса в настоящее время невозможно, поэтому отменили выступление оркестра SWR, оговорившись, что «очень уважают» россиянина как артиста. Вероятно, в знак особого уважения вместо запланированного исполнения «Военного реквиема» на Венском фестивале будет звучать новое произведение молодого украинского композитора — ученика Станковича.
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