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Венский фестиваль отменил концерт российского дирижёра по требованию украинцев

Концерт российского дирижёра в рамках Венского фестиваля отменён из-за украинцев
14 февраля 2024, 11:22
Фото: istockphoto/18percentgrey

Фото: istockphoto/18percentgrey

Организаторы Венского фестиваля отменили концерт российского дирижёра греческого происхождения Теодора Курентзиса. Причиной стало возмущение украинского музыканта Оксаны Лынив, отказавшейся выступать с россиянином в рамках одного мероприятия.

Изначально Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре сообщает портал iefimerida.gr. Согласно программе фестиваля, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром, который исполнит реквием «Бабий Яр» соотечественника Евгения Станковича. Украинский дирижёр выразила крайнее недовольство участием в мероприятии своего греко-российского коллеги. Некоторые музыканты с Украины её поддержали.

После недолгих размышлений организаторы фестиваля и его новый директор швейцарец Мило Рау решили, что выступление в рамках одного фестиваля Лынив и Куртензиса в настоящее время невозможно, поэтому отменили выступление оркестра SWR, оговорившись, что «очень уважают» россиянина как артиста. Вероятно, в знак особого уважения вместо запланированного исполнения «Военного реквиема» на Венском фестивале будет звучать новое произведение молодого украинского композитора — ученика Станковича.

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МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ Зыкова после объявления в розыск чиновников
Временный поверенный РФ Зыков вызван в МИД Латвии для объяснений
14 февраля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова. Причиной стало объявление в розыск МВД РФ некоторых латвийских министров.
По сообщению пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, временный поверенный в делах РФ в Латвии был вызван в МИД республики для дачи объяснений по поводу опубликования списка бывших и действующих государственных лиц Латвии, против которых были возбуждены политически мотивированные дела.

Накануне, 13 февраля, МВД РФ были объявлены в розыск глава министерства финансов Латвии Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и экс-глава министерства внутренних дел Латвии Мария Голубева.

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Постпред КНР при ООН призвал США к прекращению поставок оружия Киеву и диалогу с Россией
Постпред КНР при ООН: США следует не поставлять оружие, а начать диалог с РФ
14 февраля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Askolds

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить поставки оружия киевскому режиму. Вашингтону следует также предпринять все усилия для начала диалога с Россией, сказал дипломат.
Он также обвинил страны Запада в том, что они «подливают масла в огонь» и подрывают дипломатические усилия мирового сообщества, передает Newsweek.

«Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран», — сказал господин Чжан Цзюнь.

Он также добавил, что региональная безопасность не может быть достигнута путём усиления военных группировок. Представитель Китая подчеркнул, что вместо клеветы, давления и односторонних санкций НАТО и Западу следовало бы стремиться к диалогу, чтобы сохранить возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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#россия
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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России
Путин подписал закон за конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
14 февраля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России. Такое же наказание полагается за призывы к экстремизму.
Ранее этот законопроект был принят Государственной думой РФ во втором и третьем чтениях, напоминает РИА Новости. Депутаты пояснили, что, в отличие от практики, распространённой в СССР, речь здесь идёт не обо всех деньгах или имуществе. Мера коснётся только того имущества или собственности, которые нажиты противоправным путём либо используются для финансирования незаконной деятельности.

По мысли парламентариев, преступник должен осознавать, что всё, что он нажил таким способом, у него может быть конфисковано. Таким образом, в доход государства можно будет конфисковывать имущество, нажитое незаконным путём, тех людей, которые будут признаны виновными в совершении антигосударственных преступлений.

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#депутаты
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#рф
#владимир путин
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Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта
Госдепартамент США опроверг сообщение о ведении с Москвой переговоров по Украине
14 февраля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон не вел переговоров с Россией о прекращении украинского конфликта и не собираются этого делать без участия Киева. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Москва через посредников предлагала американской стороне прекратить боевые действия на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, напоминает «РБК». Госдепартамент США назвал эти сообщения.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что верны принципу «ничего об Украине без Украины», а также сообщили, что не поддержали бы решение Киева уступить территории. Также в Госдепартаменте назвали мнение о том, что путь к миру на Украине лежит через Вашингтон, ошибочным.

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#переговоры
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Sky News: слова посла России в Лондоне Келина об Украине правдивы
14 февраля 2024, 08:50

Фото: istock / nevenmn

Британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы».

Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.

Как считает Sky News, в словах Келина много правда, чтобы вызвать обеспокоенность Запада. Помимо этого, телеканал обращает внимание на то, что посол озвучил свои тезисы с «дерзкой уверенностью».

Ранее в Британии рассказали о реальном положении ВСУ на СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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#интервью
#великобритания
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Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки
Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу Хунки
14 февраля 2024, 08:11

Фото: istock / Gabriel Shakour

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что представители МИД Канады попросили больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки). Об этом полос рассказал изданию РИА Новости.

«МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с «делом Гуньки», — заявил дипломат.
Он напомнил, что Оттава отказала Москве в экстрадиции 98-летнего Гунько из-за отсутствия договора об экстрадиции между РФ и Канадой. Он задался вопросом, будет ли полиция Канады в соответствии с законодательством изучать прошлое эсэсовца и его связь с геноцидом и массовыми убийствами.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов прокомментировал политику Канады. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#мид
#посол
#новости
#дипломат
#рф
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Россия перестала платить взносы в Арктический совет
МИД: Россия приостанавливает выплату ежегодных взносов в Арктический совет
14 февраля 2024, 06:32

Фото: iStock/PeterHermesFurlan

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщил МИД России. По информации ведомства, Москва может рассмотреть вопрос о выходе из организации, но пока об этом речь не идет.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вопрос о возможном выходе РФ из Арктического совета «не стоит в практической плоскости на данный момент». Приостановка выплаты взносов связана с реализацией совместных проектов, затрагивающих важные вопросы для арктических государств.

Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы, заявил ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.

Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.

Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе. В его состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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#арктика
#россия
#взнос
#мид рф
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Министра внутренней безопасности США Майоркаса отправили в отставку
ТАСС: Министра внутренней безопасности США уволили из-за миграционного кризиса
14 февраля 2024, 05:17

Фото: iStock/csfotoimages

Палата представителей Конгресса США со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, сообщает ТАСС. Он стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.
Резолюция об импичменте должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. В итоге резолюцию об отставке поддержали 214 человек, в то время как против выступили 213. В палате считают, что глава министерства внутренней безопасности несет вину за миграционный кризис, поскольку именно его ведомство отвечает за охрану границ страны.

Тем не менее, американские СМИ отмечают, что резолюция, вероятно, не будет поддержана Сенатом, контролируемым демократами. Да и президент США Байден уже выступил с осуждением решения Палаты представителей, напомнив, что Алехандро Майоркас — кубинский иммигрант из семьи политбеженцев.

«История не будет благосклонна к вам. Это вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего», — цитирует заявление Байдена пресс-служба Белого дома.

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports. По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

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#импичмент
#министр
#конгресс сша
#мигранты
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Деменция Байдена может поставить планету на грань уничтожения
В Совбезе России заявили, что деменция Байдена может привести к ядерной войне
14 февраля 2024, 02:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена, заявил в разговоре с РИА Новости замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Чиновник считает, что Байден является единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия. При этом американский лидер страдает провалами в памяти и часто забывает важные факты и детали, из-за чего вопрос случайной ядерной войны становится все более актуальным.

«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — подытожил Попов.

Ранее бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.

Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари также выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
#ядерное оружие
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