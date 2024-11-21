Верховная рада одобрила закон о лишении госнаград за поддержку России

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение государственных наград граждан, поддерживающих Россию. Документ был опубликован на сайте Верховной рады.
В среду, 20 ноября, депутаты Рады окончательно одобрили законопроект, о чем сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Законопроект о лишении государственных наград, инициированный Зеленским в июле, предполагает наказание за популяризацию России и преступления против Украины, включая лишение звания «Герой Украины».
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«Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать», — написал Железняк в Telegram-канале.
Законопроект о лишении государственных наград, инициированный Зеленским в июле, предполагает наказание за популяризацию России и преступления против Украины, включая лишение звания «Герой Украины».
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Мария Моисеева