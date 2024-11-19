Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира

Текущие власти Абхазии начали переговоры с оппозицией, которая занимает правительственный комплекс и здание администрации президента. Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе, и требуют отставки президента Аслана Бжании. Чем завершились переговоры читайте в материале «Радио 1».