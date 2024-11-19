Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. Об этом сообщил Владимир Зеленский, его слова передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, на Украине должен наступить справедливый мир, после чего в стране пройдут выборы главы государства. Он также добавил, что Украина не торгует собственными территориями.
Ранее появились предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы президента могут пройти на Украине в течение следующего года.
Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Исходя из положений украинской конституции, 20 мая этого года новый президент должен был принять присягу, но на фоне военного положения выборы были отменены.
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Ранее появились предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы президента могут пройти на Украине в течение следующего года.
Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Исходя из положений украинской конституции, 20 мая этого года новый президент должен был принять присягу, но на фоне военного положения выборы были отменены.
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Екатерина Коршунова