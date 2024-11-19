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Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. Об этом сообщил Владимир Зеленский, его слова передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, на Украине должен наступить справедливый мир, после чего в стране пройдут выборы главы государства. Он также добавил, что Украина не торгует собственными территориями.

Ранее появились предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы президента могут пройти на Украине в течение следующего года.



Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Исходя из положений украинской конституции, 20 мая этого года новый президент должен был принять присягу, но на фоне военного положения выборы были отменены.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Депутат Толмачев: Появление Маска во власти США может стать знаком нового мира
19 ноября 2024, 14:09

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что появление американского бизнесмена Илона Маска в администрации нового президента США Дональда Трампа может ознаменоваться его ключевой ролью в политике и даже привести к изменению мира.
«Появление Маска, проповедника корпоративности в управлении государствами, может быть знаком наступления нового мира. Амбиции Илона общеизвестны, хоть они и ограничены действующим законодательством США», — прояснил в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Он допустил, что в будущем власть корпораций может стать более реальной, чем кажется.

Ранее сообщалось, что между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации.

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#трамп
#илон маск
#политика
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ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
Набиуллина: экономика России находится в переломной точке
19 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/IUshakovsky

Экономика России находится в переломной точке, снижение ключевой ставки может начаться уже в следующем году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы. По ее словам, ставку понизят, если не будет новых шоковых воздействий извне.
«По мере ее торможения (инфляции — прим. ред.) мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — пояснила она.
Набиуллина отметила, что, как ожидается, действия Центробанка позволят снизить инфляцию до 4,5-5% в 2025 году, а затем и вовсе ее закрепить в районе 4%. По прогнозу регулятора за сентябрь, из-за рекордно высокой ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны упасть до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в следующем году — до 8-13%.

Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.

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#ставка
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В Кремле назвали условия для ядерного удара
Песков: Россия прикладывает все усилия для уменьшения ядерной угрозы
19 ноября 2024, 13:37

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — пояснил он.
Песков также подчеркнул, что применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.
«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой <…> Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», — рассказал представитель Кремля.
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#рф
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«Это уже WWIII»: Медведев предрек Третью мировую войну
Медведев предрек третью мировую на фоне обновления ядерной доктрины РФ Путиным
19 ноября 2024, 12:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Третью мировую войну предрек зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне обновления российской ядерной доктрины главой государства Владимиром Путиным. Политик оставил пост в Telegram.
Медведев подчеркнул, что использование Киевом натовских ядерных ракет для ударов вглубь территорий РФ, можно расценивать в качестве нападения.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал зампред.

Медведев считает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден решил красиво покинуть свой пост, «забрав с собой значительную часть человечества».

Перед этим сообщалось, что Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

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#владимир путин
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Президент Абхазии уходит в отставку: сделка с оппозицией, ратификация договора с Россией и условие, которое озвучил Бжания
19 ноября 2024, 12:08

Аслан Бжания: (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Текущие власти Абхазии начали переговоры с оппозицией, которая занимает правительственный комплекс и здание администрации президента. Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе, и требуют отставки президента Аслана Бжании. Чем завершились переговоры читайте в материале «Радио 1».

Переговоры в Абхазии 18 ноября: что известно


Переговоры между представителями власти и оппозиции начались вечером 18 ноября на территории Минобороны Абхазии при посредничестве парламента. В составе делегации властей участвовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. Оппозицию представляли председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

Соглашение властей Абхазии и оппозиции, отставка президента


Представители власти и оппозиции Абхазии достигли соглашения, в рамках которого президент Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это решение стало результатом переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов. Парламент Абхазии планирует рассмотреть заявление Бжании 19 ноября, а вице-президент Бадра Гунба назначается исполняющим обязанности президента республики.


Фото: iStock/rarrarorro

Итоги переговоров


По итогам переговоров Бжания отметил, что его решение направлено на сохранение стабильности и конституционного порядка в стране. Протестующие должны будут покинуть территорию правительственных зданий Абхазии до 19 ноября, иначе Бжания отзовет свое заявление об отставке. Действующие министры будут продолжать выполнять свои обязанности до момента, когда новый президент республики вступит в должность.

Вице-президент Бадра Гунба снял с поста премьер-министра Александра Анквабу и назначил на эту должность бывшего премьера Валерия Бганбу. Кроме того, было оглашено, что в стране состоятся досрочные выборы президента.
Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас
Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас


Ратификация договора с Россией


15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ, касающегося реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Проведение сессии было отменено из-за того, что депутаты не смогли согласовать повестку дня.

Оппозиция выразила недовольство и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения данного вопроса. Позже оппозиция выдвинула требование к президенту Бжании об отставке.

Что сейчас происходит в Сухуме — последние новости
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Иинвестсоглашение с РФ


30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, которое предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Этот документ регламентирует права и обязанности сторон, а также устанавливает меры поддержки для юридических лиц.

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В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
FT: страны Запада отказались от жестких формулировок по Украине в декларации G20
19 ноября 2024, 11:57

Фото: iStock/Bet_Noire

В итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Об этом информирует Financial Times.
По словам западного высокопоставленного дипломата, «это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть». Другой европейский дипломат заявил, что предлагаемые формулировки были «недостаточно сильны».

Согласно информации источника, никто из участников саммита не хотел «заходить слишком далеко», поскольку это спровоцировало бы многочисленные споры.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#g20
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#макрон
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Президент Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
19 ноября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Обновленная российская ядерная доктрина утверждена главой государства Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Базовый принцип доктрины гласит, что ядерное вооружение является крайней мерой, чтобы защитить независимость страны. В связи с новыми военными угрозами и рисками РФ уточнила параметры для применения ядерного оружия.

Расширена категория стран и военных союзов, на которые распространяется сдерживание. Таким образом агрессия со стороны неядерной страны, но при помощи или участии ядерной, будет расцениваться в качестве совместного нападения на Россию. Российская защита распространяется на Беларусь, как участника Союзного государства.

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#мир
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#владимир путин
#новости
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Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных
Депутат Рады Дубинский: Минюст и СБУ причастны к пыткам невиновных в концлагере
19 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/nito100

Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины в Киеве концентрационном лагере «Спортзал». Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Как сообщил Дубинский, к похищенным гражданам Украины отказывались пускать их адвокатов, чтобы никто не знал, где они находятся. Вместо этого им назначали госпредставителей, которые подписывали документы о том, что их подзащитные дали показания против себя без давления со стороны правоохранителей.

По мнению парламентария, ни один адвокат не может сделать подобного без сотрудничества с СБУ. Дубинский заключил, что экс-глава Минюста Денис Малюська не просто знал о существовании концлагеря, а был соучастником похищений и противоправных действий.

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#сбу
#украина
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Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20
Bloomberg: Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19 ноября 2024, 10:47

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника, «французский лидер разыскал российского министра и пожал ему руку». Однако, несмотря на это, в кулуарах саммита Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь РФ.

В рамках саммита лидеры стран–участниц приняли итоговую декларацию. В ней говорится, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Рио-де-Жанейро

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