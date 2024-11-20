Зеленский раскрыл, чего не сможет сделать Украина

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Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии, заявил американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский.
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — сказал политик.Перед этим Зеленский заявил, что Украина может проиграть без американской помощи.
Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовало большинство. Киев не признал результаты голосования и считает, что Россия должна вернуть полуостров. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом решен окончательно.
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