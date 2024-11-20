Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский раскрыл, чего не сможет сделать Украина

Зеленский раскрыл, чего не сможет сделать Украина

Владимир Зеленский: Украина не сможет взять Крым военным путем
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии, заявил американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский.
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — сказал политик.
Перед этим Зеленский заявил, что Украина может проиграть без американской помощи.



Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовало большинство. Киев не признал результаты голосования и считает, что Россия должна вернуть полуостров. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом решен окончательно.

Читайте также:

«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО

На Западе пришли в ужас от действий Украины

ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области
#мир
#украина
#крым
#война
#владимир зеленский
#новости
Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада
20 ноября 2024, 21:26

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, что станет ответной мерой в случае реализации недружественных действий Запада. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это будет адекватным ответом со стороны России.
«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — отметил он.
Силуанов подчеркнул, что Россия начнет пользоваться доходами от замороженных активов Запада после информации о недружественных действиях западных стран.

Ранее Владимир Зеленский, говоря о замороженных зарубежных активах России, заявил, что «честно говоря, это украинские деньги». По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

Читайте также:

Зеленский назвал замороженные зарубежные активы России украинскими деньгами

МИД РФ: Угроза разрыва дипломатических отношений России и США еще сохраняется

Зеленский отказался от помощи ЕС в организации переговоров с Россией
#россия
#деньги
#доходы
#ес
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на отрешение Макрона от власти
20 ноября 2024, 21:10

Фото: iStock/SimonLukas

Левая партия «Непокоренная Франция» подала запрос на запуск процедуры отрешения президента Эмманюэля Макрона от власти. Об этом сообщает агентство AFP. Запрос, как отмечается, уже одобрили в нижней палате парламента — Бюро Национального собрания.
По информации агентства, левые рассчитывают выдвинуть соответствующую резолюцию в дату своей парламентской ниши, 28 ноября — в день предоставления инициатив.
«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — заявила лидер «Непокоренной Франции» Матильда Пано.
Стоит отметить, что партия уже выдвигала такое предложение в сентябре, однако через две недели инициатива, пройдя несколько этапов рассмотрения, была отклонена на конференции лидеров партий. Агентство отмечает, что нынешний запрос скорее всего ждет та же судьба.

Читайте также:

Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20

Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России

Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году
#партия
#лидер
#право
#макрон
#франция
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министра Абхазии отправили в отставку
И.о. президента Абхазии Гунба принял отставку премьер-министра Анкваба
20 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/slexp880

Исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. Об этом со ссылкой на источник в руководстве республики сообщает агентство ТАСС.
В соответствующем указе отмечается, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».

Напомним, прежде стало известно, что досрочные выборы президента Абхазии могут назначить на 15 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Гунба также поручил правительству найти средства для оплаты перетока электроэнергии из России в Абхазию. По его словам, на сегодняшний день переток оплачен лишь до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России.

Читайте также:

В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ

Парламент Абхазии принял отставку президента

Ардзинба: оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
#абхазия
#президент
#премьер-министр
#увольнение
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России отреагировали на блокировку США резолюции о прекращении огня в Газе
Небензя: США своим вето расписались в ответственности за гибель палестинцев
20 ноября 2024, 20:41

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

США, наложившие вето на резолюцию «десятки» непостоянных членов Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, расписались в своей ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
По его словам, Москва шокирована решением американских коллег, которые заблокировали искренние усилия Совбеза по спасению жизней палестинцев и израильтян.

Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. В соответствующем документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

CNN: Иран может ответить на атаку Израиля до выборов президента в США

Палестина поддержала предложение Путина расширить ближневосточный «квартет»

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
#москва
#операция
#армия
#проект
#министр
#оон
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ
И.о. главы Абхазии Гунба поручил найти средства на оплату перетока энергии из РФ
20 ноября 2024, 20:22

Фото: iStock/rarrarorro

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и мобилизовать средства для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. Об этом информирует ТАСС.
По словам Гунбы, на данный момент переток оплачен до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из РФ

Напомним, 19 ноября текущего года парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. В этот же день вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства.

Читайте также:

Парламент Абхазии принял отставку президента

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии

Президент Абхазии уходит в отставку: сделка с оппозицией, ратификация договора с Россией и условие, которое озвучил Бжания
#водохранилище
#президент
#дефицит
#счёт
#парламент
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский объяснил непонимание Западом дальнейших действий с Украиной
20 ноября 2024, 19:24

Фото: iStock/Photoboyko

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за неудач Украины в конфликте с Россией Запад теперь не понимает, что делать с Киевом.
По его словам, именно этим объясняется изменение Западом целей в отношении России с позиций «стремления к поражению Москвы» до хотя бы каких-то благоприятных условий для Киева.

«Они пытаются делать вид, что «мирные формулы» Украины, которые на самом деле представляют собой безосновательные ультиматумы России, могут каким-то образом быть этому основанием», — добавил в беседе с RT Полянский.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к «коллективной деэскалации» на Украине.

«Сказанное Макроном — не более чем пустопорожний треп с целью смягчить негативную реакцию большей части мира на решение Байдена и его поддержку Парижем», — приводят argumenti.ru слова Пушкова со ссылкой на его Telegram-канал.

Ранее бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Читайте также:

Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа

В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа

Экс-главком НАТО предложил ввести силы ООН на Украину для урегулирования
#оон
#нато
#евросоюз
#киев
#полянский
#переговоры
#украина
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии раздают дома по 1$ американцам, не желающим жить при Трампе
На Сардинии раздают дома по 1$ американцам, не желающим жить при Трампе
20 ноября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/okfoto

Дома за один доллар раздают муниципальные власти итальянской Сардинии тем, кто не хочет жить при будущем президенте США Дональде Трампе, передает CNN. Вместе с тем низкая цена обеспечит прекрасные условия отдыха, отмечают обозреватели.
«Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии», — сказано в материале.
С такой инициативой выступила деревня Оллолаи. Сейчас население там насчитывает 1150 человек, поэтому власти зовут граждан США в том числе, пытаясь увеличить количество людей.

Выборы в США состоялись 5 ноября. По итогам победили республиканцы. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.

Читайте также:

В США признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях

В США заявили об отправке в Россию высокопоставленного генерала армии КНДР

Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа
#мир
#италия
#сша
#дональд трамп
#дома
#недвижимость
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спикер Госдумы Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России
20 ноября 2024, 16:49

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)

Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчет принят единогласно в первом чтении.
«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — написал спикер Госдумы.
Володин пояснил, что деньги, которые иноагенты получают за творческую и интеллектуальную деятельность, теперь будут зачислять на обязательный специальный счет, и пользоваться ими станет возможно лишь после снятия статуса иноагента. Также средства могут списать в бюджет государства по решению суда для оплаты штрафов.

Председатель ГД напомнил, что на данный момент иностранными агентами в России признаны 493 человека, а среди них есть те, кто покинул страну и финансирует ВСУ, не скрывая своего враждебного отношения к РФ.

Он также добавил, что благодаря запрету на рекламу на ресурсах иностранных агентов, который приняли ранее, доходы десяти крупнейших иноагентов упали на 75%.

Читайте также:

В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников

В первом чтении Госдумой принят законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Четверть внесенных Минюстом в реестр иноагентов исключены из него
#деньги
#бюджет
#страны
#законопроект
#доходы
#счёт
#рф
#володин
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях
Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не руководит шоу
20 ноября 2024, 16:48

Фото: РИА Новости

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» (G20) было ясно видно, что Запад больше не контролирует политическую повестку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала подчеркивают, что саммит отчетливо продемонстрировал, «как быстро рушится международный порядок, основанный на правилах Запада». Уточняется, что визит лидера Соединенных Штатов Джо Байдена был нацелен на укрепление доверия с союзниками.

Однако, как отмечает агентство, отношения с Вашингтоном еще больше осложнятся при президентстве Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

Читайте также:

Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада

Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа

В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
#сша
#радио 1
#g20
#саммит
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате