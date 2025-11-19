Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за передачу данных разведке Украины

19 ноября 2025, 14:34

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Жительница Крыма оказалась за решеткой на 15 лет за передачу информации украинской разведке. Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в государственной измене. Её осудили за шпионаж, связанный с военными объектами на полуострове.