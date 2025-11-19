Достижения.рф

Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за передачу данных разведке Украины

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Жительница Крыма оказалась за решеткой на 15 лет за передачу информации украинской разведке. Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в государственной измене. Её осудили за шпионаж, связанный с военными объектами на полуострове.



37-летняя женщина сама вышла на связь с администратором украинского Telegram-канала, который координируется главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Она предложила свою помощь в сборе военных данных.

По информации ФСБ, крымчанка передавала адреса и координаты военных объектов, включая полевой склад горюче-смазочных материалов одной из воинских частей. Эти сведения предназначались для нанесения ударов по целям украинскими вооруженными силами.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Дарья Осипова

