Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

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Штурмовые отряды российской взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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Элина Позднякова