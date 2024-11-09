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Украина удивлена планам Зеленского открыть аэропорт Бористоль

Фото: istockphoto/ Sitikka

Фото: istockphoto/ Sitikka

Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта Борисполь в Киевской области. На Украине весьма обеспокоены из-за такого решения, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Ещё до прекращения военных действий киевские власти хотят открыть авиасообщения — от такого решения часть жителей обеспокоена.

«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — говорит один из источников издания.


У страны ещё нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы смогли дать гарантию полной защиты, подчёркивает спикер издания. Он также заметил, что придётся откуда-то забрать системы ПВО для того, чтобы защитить открытый аэропорт, а их не так много.

Регулярные гражданские рейсы над Украиной прекратили осуществляться с февраля 2022 года.

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В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США
Замглавы МИД Рябков: кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена
09 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Mordolff

Кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что кандидатура не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов. Рябков призвал «не искать привязки к тому или иному таймингу» по причине смены главы государства и администрации после выборов в Соединенных Штатах. По словам дипломата, процесс утверждения посла является многоступенчатым.

Рябков заключил, что кандидатура нового российского посла в США только одна.

Напомним, прошлым российским послом в Соединенных Штатах был Анатолий Антонов. Он был утвержден на эту должность летом 2017 года. 5 октября текущего года Антонов закончил свою работу в ​Штатах.

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МИД РФ: Угроза разрыва дипломатических отношений России и США ещё сохраняется
09 ноября 2024, 15:49

Фото: istockphoto/donfiore

Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США сохраняется. К такому развитию событий может привести конфискация замороженных российских активов за рубежом и эскалации конфликта на Украине.
Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва никогда не идёт первой на подобные конфронтационные шаги. Однако вполне можно допустить такие действия, если Запад в попытке давления на Россию «потеряет последние приличия» и пойдёт ва-банк, подчеркнул дипломат.

Среди основных причин, которые могут вызвать разрыв дипломатических отношений двух стран, Рябков назвал конфискацию российских авуаров и эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на Украине. Однако, по словам замминистра, это не означает автоматизма в принятии таких решений. Опция разрыва дипотношений может быть рассмотрена, не предопределяя заранее, чем закончится это рассмотрение, уточнил он.

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Террористы на севере Мали подтвердили факты сотрудничества с Украиной
09 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Представители террористических группировок на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Этот факт вызывает серьёзную обеспокоенность.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулайе Диоп. Беседа с главой МИД Мали состоялась на полях первой министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка. Господин Диоп выразил удивление, что страна, входящая в ООН, может в открытую говорить о сотрудничестве с террористическими организациями, которые дестабилизируют ситуацию в стране.

Малийский министр назвал данный факт совершенно недопустимым. Он сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с призывом повлиять на Украину. Диоп также предположил, что Киев действует не в одиночку. По словам главы МИД, некоторые партнёры, утратившие влияние в Мали, делают всё возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов.

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#киев
#нигер
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Джон Хилли: технологии украинской армии не живут больше двух месяцев
09 ноября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/ Sinenkiy

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, которые применяют Вооруженные силы Украины, составляет около двух месяцев. Потом российская армия находит способы противодействия.
«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», — подчеркнул Хили в интервью с изданием «The Daily Telegraph».

Министр обороны Великобритании обратил внимание на то, что даже после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки, планы Соединённого Королевства в отношении поддержки Вооружённых сил Украины не изменятся.

Вне зависимости от выбранного президента стратегический приоритет США будет направлен в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Джон Хили.

Ранее стало известно, что российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают внушительные проблемы для украинской армии.

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#великобритания
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Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем
Стубб допустил налаживание отношений с РФ в будущем
09 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Ruma Aktar

Отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, однако не сейчас. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Примечательно, что Стубб находится на посту главы государства 8 месяцев, за это время он ни разу не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — пояснил Стубб.

Уточняется, что нынешний президент Финляндии, вероятно, говорил об одном из первых международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны, который возник после национализации египетским правительством компании Суэцкого канала.

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#финляндия
#страны
#отношения
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Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
Bild: президент ФРГ ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
09 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock/photosvit

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Уточняется, что Штайнмайер во время выступления Мартина вел себя крайне эмоционально.

В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове.

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Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
09 ноября 2024, 12:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На железнодорожном вокзале города Кветта в Пакистане произошёл теракт. В связи с произошедшим президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу, сообщается на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — подчеркивает Владимир Путин.

Глава российского государства упомянул, что намерен и дальше тесно взаимодействовать с партнёрами из Пакистана в борьбе со всевозможными проявлениями терроризма.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — отметил российский лидер.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом
09 ноября 2024, 12:29

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Мой пятый визит в Киев», — рассказал он.

Этот визит на Украину — последний для Борреля как для главы дипломатии Евросоюза.

На опубликованной в социальных сетях фотографии Жозепа Борреля приветствуют на вокзале около поезда.

Недавно глава дипломатии Евросоюза говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Боррель говорит, что после победы республиканца европейские страны столкнулись со сценарием, согласно которому они «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».

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В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
Константинов: США могут продавливать для Украины корейский сценарий
09 ноября 2024, 12:19

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, который обещал быстро завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Об этом информирует РИА Новости.
«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — отметил Константинов.

Согласно его мнению, в скорое время может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского противостояния. Глава крымского парламента добавил, что также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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