Украина удивлена планам Зеленского открыть аэропорт Бористоль

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Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта Борисполь в Киевской области. На Украине весьма обеспокоены из-за такого решения, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Ещё до прекращения военных действий киевские власти хотят открыть авиасообщения — от такого решения часть жителей обеспокоена.
У страны ещё нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы смогли дать гарантию полной защиты, подчёркивает спикер издания. Он также заметил, что придётся откуда-то забрать системы ПВО для того, чтобы защитить открытый аэропорт, а их не так много.
Регулярные гражданские рейсы над Украиной прекратили осуществляться с февраля 2022 года.
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«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — говорит один из источников издания.
У страны ещё нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы смогли дать гарантию полной защиты, подчёркивает спикер издания. Он также заметил, что придётся откуда-то забрать системы ПВО для того, чтобы защитить открытый аэропорт, а их не так много.
Регулярные гражданские рейсы над Украиной прекратили осуществляться с февраля 2022 года.
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Ольга Енгалычева