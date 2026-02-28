Верховный лидер Ирана Хаменеи мог погибнуть в результате израильских авиаударов

28 февраля 2026, 23:23

Reuters: Верховный лидер Ирана Хаменеи убит после израильских ударов

Али Хаменеи (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

В результате израильской атаки 28 февраля погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его тело обнаружили среди руин разрушенного здания, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника еврейского государства.





Информацию также подтвердили американское издание Axios, израильский «12 канал», газета Times of Israel и радиостанция Kan. Перед новостью о гибели аятоллы премьер-министр Биньямин Нетаньяху предположил, что лидер Ирана попал под обстрел.



«Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы уничтожили комплекс зданий тирана Хаменеи... Многое указывает на то, что Али Хаменеи больше нет», — сказал израильский политик.