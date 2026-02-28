Полиция Бахрейна сообщила об ударах по жилым зданиям в Манаме — видео

28 февраля 2026, 21:12

Полиция Бахрейна сообщила об ударах по жилым зданиям в Манаме

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В столице Бахрейна Манаме зафиксировали попадания по многоквартирным жилым зданиям. Об этом 28 февраля сообщило Министерство внутренних дел королевства в соцсети X.