Полиция Бахрейна сообщила об ударах по жилым зданиям в Манаме — видео
В столице Бахрейна Манаме зафиксировали попадания по многоквартирным жилым зданиям. Об этом 28 февраля сообщило Министерство внутренних дел королевства в соцсети X.
Сейчас подразделения гражданской обороны тушат пожары и оказывают необходимую помощь пострадавшим. На видео, имеющемся в распоряжении «Известий», видно возгорание на верхних этажах отеля в Бахрейне.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о начале американской военной операции против Ирана. Сообщается о поражении военных объектов на западе страны, резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также начальной школы в городе Минаб.
Впоследствии Иран выпустил ракеты в направлении Израиля. В Бахрейне под ракетный обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США. Также Иран атаковал четыре американские военные базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. На этом фоне США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
