СМИ сообщили, где сейчас находится верховный лидер Ирана
Al-Mayadeen: верховный лидер Ирана Али Хаменеи в оперштабе руководит ударами
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в оперативном штабе и оттуда руководит боевыми действиями. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник.
По данным СМИ, США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран, как утверждается, выпустил ракеты по территории Израиля, а также по американским военным объектам в ближневосточном регионе.
«Господин Али Хаменеи, как и во время 12-дневной войны, находится в оперативном штабе и осуществляет руководство и управление боевыми действиями», — говорится в сообщении.
Ранее, утром 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные нанесли по Ирану «превентивный удар». Израильский 12-й канал сообщал, что целью атаки могут быть представители высшего руководства Ирана. Также утверждается, что в операции участвуют США. Президент Дональд Трамп в Truth Social связал американские и израильские удары с тем, что «терпение иссякло» из-за отказа Тегерана сворачивать ядерные амбиции.