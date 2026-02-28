СМИ сообщили, где сейчас находится верховный лидер Ирана

28 февраля 2026, 22:03

Al-Mayadeen: верховный лидер Ирана Али Хаменеи в оперштабе руководит ударами

Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в оперативном штабе и оттуда руководит боевыми действиями. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник.





По данным СМИ, США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран, как утверждается, выпустил ракеты по территории Израиля, а также по американским военным объектам в ближневосточном регионе.





«Господин Али Хаменеи, как и во время 12-дневной войны, находится в оперативном штабе и осуществляет руководство и управление боевыми действиями», — говорится в сообщении.