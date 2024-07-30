Венесуэла отозвала дипломатов из осудивших итоги выборов стран Латинской Америки

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Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать своих представителей. Об этом сообщило венесуэльское правительство. Решение коснулось Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая.
«Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону <...> пытающихся возродить несостоявшуюся «Группу Лимы» и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года», — указано в сообщении.Реакцию этих стран правительство Венесуэла посчитала направленной против ее национального суверенитета.
До этого сообщалось, что в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Как сообщает РИА Новости, оппозиция не признала результаты выборов, победу в которых одержал действующий президент страны Николас Мадуро.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.
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