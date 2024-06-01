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«Обмен ядерными залпами»: названа альтернатива переговорам по Украине

Академик Арбатов указал на жизненную необходимость переговоров по Украине
01 июня 2024, 12:40
Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

В настоящее время диалог по урегулированию украинского конфликта маловероятен, однако с точки зрения исторической перспективы переговоры необходимы. Об этом глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов рассказал в интервью РБК.


По его словам, альтернативой мирным переговорам может выступить только эскалация конфликта вплоть до обмена ядерными залпами и гибели цивилизации. Он подчеркнул, что в случае такого развития событий будет уничтожено всё в северном полушарии, включая сотни миллионов людей и инфраструктуру, построенную за последнюю тысячу лет.

Арбатов подчеркнул, что после такого немногие оставшиеся в живых, скорее всего, даже не вспомнят первопричину этой глобальной ядерной катастрофы.

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#россия
#украина
#конфликт
#ядерное оружие
МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК
01 июня 2024, 13:35

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, данная атака является ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Минобороны заключили, что цель успешно достигнута.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Аэродром для F-16, бригада ПВО и Днепровская ГЭС: подробности массированной атаки ВС РФ по Украине
ВС России нанесли комбинированный удар по Украине: подробности, какие цели поражены
01 июня 2024, 13:33

Фото: istock / Leonid Ikan

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Какие важные объекты удалось поразить российской армии и что об одной из крупнейших атак говорят украинские власти расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о ракетных ударах по Украине в ночь на 1 июня


О том, что ВС РФ нанесли комбинированный ракетный удар по украинским объектам военной инфраструктуры, сообщил ряд СМИ. Удары были зафиксированы на большей части территории Украины, в том числе в западных регионах. Российская армия атаковала военные цели с применением «Гераней-2», ракет «Калибр» и гиперзвуковых комплексов «Кинжал».

Что ВС РФ поразили на Украине 1 июня


Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Telegram-канал «Военный Донецк» отмечает, что взрывы звучали еще и в Закарпатской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

Авторы портала сообщили, что в результате атаки ВС РФ, вероятно, пострадала военная инфраструктура страны, так как местные власти не комментируют ситуацию. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ действительно атаковали несколько регионов страны.

«Были удары по Южной, Центральной и Западной Украине», — сообщил Зеленский.

В Минобороны РФ назвали групповой удар по объектам энергосистемы Украины ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.


Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю
Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю


Последствия ракетных ударов ВС РФ по Украине


В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что в результате обстрела серьезные повреждения получило оборудование двух тепловых электростанций.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что движение по Днепровской гидроэлектростанции временно перекрыто из-за ЧП. Об ударах по энергетическим объектам сообщили также в Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской областных администрациях. Отмечается, что в результате происшествий никто не пострадал.


Что известно об ударе ВС РФ по военному аэродрому ВСУ


ВС РФ нанесли удар в районе города Стрый во Львовской области. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по военному аэродрому около города Стрый. Именно там шла подготовка к приему самолетов F-16. Также ВС РФ нанесли удар по складам бывшего инженерного батальона. Кроме того, взрывы раздались в ночь на 1 июня в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, куда ВСУ свозили западную военную технику.

Еще один удар зафиксирован ближе к пригороду Дулибы, предположительно, пришелся по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

Что известно о целях ночных ударов по Украине


Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале сообщил, что целью ВС РФ на Украине стали логистические узлы, военная и энергетическая инфраструктура. По его словам, удары ВС РФ по тыловым объектам противника – гарантированное снижение его военного потенциала.

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В зоне СВО появился подземный военный госпиталь
Власти Ленобласти сообщили об открытии в зоне СВО подземного военного госпиталя
01 июня 2024, 13:32

Фото: пресс-служба фонда «Ленинградский рубеж»

В зоне СВО открыли новый подземный госпиталь для лечения военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Отмечается, благодаря тщательной маскировке и фортификации солдаты смогут без отрыва от службы амбулаторно посетить терапевта, стоматолога, офтальмолога и дерматолога.

Также на этом объекты выделены помещения, где будут проживать врачи.

Накануне стало известно, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Их преимуществом перед подземными убежищами является возможность перемещения объекта в нужную местность.

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#лечение
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Кришнаитов задержали и доставили в военкомат в Закарпатской области Украины
01 июня 2024, 12:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины. Об этом информирует издание «Страна».
Отмечается, что десятков военкомов и сотрудников правоохранительных органов помешали шествию кришнаитов, выводя из здания мужчин по одному. При этом задержанные пели песни.

Количество задержанных не раскрывается.

Напомним, с 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации, который позволяет призвать в армию сотни тысяч украинцев. С февраля 2022 года процесс всеобщей мобилизации идет непрерывно. Повестки вручаются не только в государственных учреждениях, но и на улицах, в торговых центрах и транспорте.

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#украина
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В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
Куртен: безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации на Украине
01 июня 2024, 11:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.
По словам Куртена, Россия не является врагом Европы. Он отметил, что правящие безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими политиками, которые перестанут эскалировать украинское противостояние.

Британский политик заключил, что стремительное движение к третьей мировой войне необходимо срочно остановить.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

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Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю
Опубликовано видео зарева от взрыва во время ночной атаки ВС РФ по Стрые
01 июня 2024, 11:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Зарево от взрыва во время ночной атаки по населённому пункту Стрыя в Львовской области Украины попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
На кадрах видно, как ночное небо два раза озаряется яркой вспышкой.


Отмечается, что целью удара ВС РФ по пригороду Стрыи было крупнейшей в Европе газохранилище.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам. Обстрелы велись дронами «Герань». На некоторых участках фронта к ним подключались ракеты «Калибр» и «Кинжал».

Как уведомлял украинский энергохолдинг «ДТЭК», в результате ночных обстрелов были повреждены две тепловые электростанции. Во время атаки никто не пострадал.

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#вс рф
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Бывший боец президентской бригады ВСУ рассказал, как его обманули командиры
01 июня 2024, 11:02

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец президентской бригады ВСУ Павел Яковлев, который перешел на сторону России, сообщил, что украинское командование постоянно обманывает личный состав. Об этом сообщает KP.RU.
По словам солдата, он ни капли не жалеет о своем решении вступить в ряды российской армии, так как уверен, что правда на стороне России. Он отметил, что на Украине военных регулярно обманывают.

В ВС РФ же все по-другому, добавил боец. Он подчеркнул, что российские командиры «говорят правду в глаза» об обстановке, боевых задачах и остальных аспектах боя.

Солдат заключил, что россияне не бросают своих на линии боевого соприкосновения, как украинские боевики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ
Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ
01 июня 2024, 10:24

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой Пентагона США Ллойдом Остином возможность расширения военных возможностей Киева. Об этом пишет Politico.
По информации издания, переговоры назначены на 1 июня.

Авторы статьи сообщили, что Киев намерен добиться разрешения применять оружие Запада вглубь обороны РФ. В администрации Зеленского заявили, что высокопоставленные лица Украины недовольны тем, что применение оружия США ограничено граничащей с Харьковом зоной.

Основной темой беседы станет обсуждение возможностей удара по территории РФ американским оружием.

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Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
01 июня 2024, 09:42

В ночь на 1 июня в Москву прилетели самолеты военно-транспортной авиации, которые доставили российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.
В настоящее время освобожденным бойцам ВС РФ специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии. В скором времени российские солдаты отправятся на лечение и реабилитацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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