«Обмен ядерными залпами»: названа альтернатива переговорам по Украине

Фото: iStock/RomoloTavani
В настоящее время диалог по урегулированию украинского конфликта маловероятен, однако с точки зрения исторической перспективы переговоры необходимы. Об этом глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов рассказал в интервью РБК.
По его словам, альтернативой мирным переговорам может выступить только эскалация конфликта вплоть до обмена ядерными залпами и гибели цивилизации. Он подчеркнул, что в случае такого развития событий будет уничтожено всё в северном полушарии, включая сотни миллионов людей и инфраструктуру, построенную за последнюю тысячу лет.
Арбатов подчеркнул, что после такого немногие оставшиеся в живых, скорее всего, даже не вспомнят первопричину этой глобальной ядерной катастрофы.
Читайте также:
Запад получил от Путина жёсткий сигнал из-за эскалации конфликта на Украине
Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине
«Риск нереален»: в США высказались об эскалации конфликта на Украине
Анастасия Чинкова