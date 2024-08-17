Вернувшийся по обмену Селезнёв назвал страны, откуда США не могут похитить людей

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Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключёнными Роман Селезнёв перечислил четыре государства, из которых США не могут «похитить» людей.
В беседе с ТАСС он заявил, что Соединённым Штатам совершенно наплевать на другие государства и их законодательства. Представители страны могут приехать куда угодно, нарушить все законы, похитить граждан и т.д. Однако есть всего четыре государства, где Вашингтон не может провернуть подобное – это Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Также Селезнёв указал на то, что США в случаи поимки виновного или даже невиновного человека будут транслировать это всеми миру, чтобы показать свою якобы мощь и безнаказанность.
Вернувшийся на родину подчеркнул, что изучал американское законодательство. Согласно документу, Вашингтон может даже не привозить похищенных в страну, а пытать их на территориях других государств.
Романа Селезнёва задержали в июле 2014 года в международном аэропорту Мале на Мальдивах. Его депортировали в США, где через суд приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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Также Селезнёв указал на то, что США в случаи поимки виновного или даже невиновного человека будут транслировать это всеми миру, чтобы показать свою якобы мощь и безнаказанность.
Вернувшийся на родину подчеркнул, что изучал американское законодательство. Согласно документу, Вашингтон может даже не привозить похищенных в страну, а пытать их на территориях других государств.
Романа Селезнёва задержали в июле 2014 года в международном аэропорту Мале на Мальдивах. Его депортировали в США, где через суд приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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Анастасия Чинкова