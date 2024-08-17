Вернувшийся по обмену Селезнёв назвал страны, откуда США не могут похитить людей

Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов к проведению российского газа через свою территорию. Об этом в беседе с журналистами на Каспийском форуме в Астрахани заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.