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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал первый шаг России в случае столкновения с НАТО.
По словам Риттера, в первую очередь российская сторона уничтожит спутники в случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом.
Он отметил, что Соединённые Штаты с союзниками сильно зависят от огромного количества спутников, и их уничтожение нарушит привычное функционирование оборонных систем государства.
Экс-разведчик считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на западных странах. Госдуарства-члены НАТО, как утверждает Риттер, фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь Украиной.
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«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет, — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — выскаался бывший американский разведчик в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Он отметил, что Соединённые Штаты с союзниками сильно зависят от огромного количества спутников, и их уничтожение нарушит привычное функционирование оборонных систем государства.
Экс-разведчик считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на западных странах. Госдуарства-члены НАТО, как утверждает Риттер, фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь Украиной.
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Алина Юрчак