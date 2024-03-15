Вершинин: РФ начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

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Россия проанализирует международные соглашения, в которых участвует, и откажется от всех, не соответствующих более ее интересам, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин во время 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим веществам в Вене.
«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб», — сказал представитель МИД РФ.Ранее сообщалось, что В Совфеде РФ предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса.
«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил представитель ведомства.Тем временем Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.
«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.
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Мария Федоровцева