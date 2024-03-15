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Вершинин: РФ начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений

15 марта 2024, 12:53
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия проанализирует международные соглашения, в которых участвует, и откажется от всех, не соответствующих более ее интересам, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин во время 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим веществам в Вене.
«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб», — сказал представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что В Совфеде РФ предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса.


«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил представитель ведомства.
Тем временем Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.

«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.

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#мид рф
#политика
#соглашения
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Депутат Журова осудила Макрона за слова о возвращении Крыма Украине
15 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/katerina Utorova

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.
Ранее Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.

Журова в свою очередь призвала Макрона обратить внимание на мнение жителей полуострова, которые ещё в 2014 году определились, в какой стране хотят жить.

Также депутат посоветовала французскому президента почитать историю, поскольку в 1812 году у армии его страны уже были попытки приходить на территории, где их совсем не ждали. Такая же ситуация происходит и сейчас, поскольку крымчане живут в составе России уже 10 лет и явно не ждут решения властей Франции.

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#крым
#депутат
#макрон
#россия
#франция
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Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза
15 марта 2024, 13:13

Фото: iStock/artJazz

Европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство, сообщает газета Financial Times.
Напряжённость в отношениях между Шольцем и Макроном стала настолько велика, что уже является предметом общественной дискуссии. Лидеры европейских стран высказывают опасение в адрес этого конфликта, остерегаясь, что он повлечет за собой разлад в Евросоюзе.

В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Его слова про отправку на Украину войск НАТО раскритиковал Генсек Североатлантического альянса Столтенберг, порекомендовав президенту Франции советоваться с членами альянса прежде, чем делать подобные высказывания. Однако Макрон не сдается и не исключает отправки в Одессу военнослужащих французской армии для помощи ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Ранее он озвучил, что не будет отправлять ракеты Taurus Киеву, поскольку это, по его словам, может встревожить президента России до такой степени, что тот незамедлительно примет ответные меры в отношении Германии. Он также высказал опасение, что ВСУ могут ударить ракетами Taurus по Кремлю.

Политические эксперты утверждают, что противостояние Макрона и Шольца совсем не выгодно Украине и Евросоюзу в целом.

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#германия
#франция
#евросоюз
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МИД проверяет международные соглашения на соответствие интересам России
Вершинин: МИД проверяет заключённые соглашения на соответствие интересам РФ
15 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/ser-alim

МИД РФ работает над проверкой соответствия заключённых в прошлом году международных соглашений интересам страны. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что МИД – не единственное министерство, которое ведёт такую работу. Другие ведомства работают в согласованном режиме, чтобы при необходимости предпринять совместные действия.

Вопрос пересмотра соглашений стал актуален с точки зрения взаимосвязи прошлого и текущей мировой ситуации.

В настоящее время необходимо проанализировать подписанные ранее договоры на соответствие интересам России, которую ряд стран пытается изолировать на международной арене.

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#мид рф
#проверка
#соглашения
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ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней чернилами
15 марта 2024, 12:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней в двух регионах. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкессии в ящики для бюллетеней были вылиты чернила. Булаев подчеркнул, что это делают люди, которым явно пообещали вознаграждение за содеянное.

В связи с этими инцидентами ЦИК обратился в Росгвардию и полицию за помощью в охране участков.

В пятницу, 15 марта, стартовало голосование на выборах президента России. В бюллетене значатся четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

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#цик
#голосование
#выборы
#охрана
#безопасность
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Медведев предложил послать Евросоюз в ответ на его требования
Медведев отреагировал на требования ЕС вернуть Румынии ее золотой запас
15 марта 2024, 12:04

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Свои мысли политик изложил на странице в сети «ВКонтакте».
Ранее депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, как следует из текста парламентской резолюции.

Парламентарии ведут речь про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые были отправлены в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах. По утверждению евродепутатов, Москва якобы нарушает этим прецедентом нормы международного права.

Дмитрий Медведев оказался глубоко тронут выдвинутыми Европарламентом требованиями и написал ответ:

«Ну, а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента. Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — сообщил Зампредседателя Совбеза РФ.

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Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией
#дмитрий медведев
#россия
#евросоюз
#европа
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Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией
Экс-глава MI6 Ричард Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией
15 марта 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания ведет серую войну с РФ, передает Politico.
По словам Дирлава, в Британии ярко демонстрируется разрыв между словами и действиями. Бывший глава разведки подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.

Экс-разведчик подчеркнул, что он регулярно пытается напоминать людям о происходящей серой войне между государствами.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен сообщил, что правительству Великобритании стоит перестать говорить о военном противостоянии с Россией, так как Москва не является врагом Лондона. Он ​также отметил необходимость прекращения всяческих разговоров о войне.

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#россия
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#рф
#великобритания
#политика
#война
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Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
15 марта 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, свой выбор они сделали совместно с военнослужащими Объединенной группировки войск на избирательном участке в Южном военном округе.

Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Накануне действующий президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать, поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».

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#президент
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#лдпр
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Захарова прокомментировала требование ЕП вернуть Румынии золотой запас
МИД России: Мария Захарова заявила, что Россия уже давно вернула Румынии золото
15 марта 2024, 03:10

Фото: Пресс-служба МИД России

Москва не только уже вернула все золото, отправленное в Россию в 1916-1917 годах, но и простила Бухаресту огромный долг за причиненные беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя выдвинутое ранее Европарламентом требованиевернуть Румынии полученный в годы Первой мировой войны золотой запас.
Захарова указала, что Советский Союз передал румынскому правительству весьма крупные золотые запасы еще в 1935 году. Также, добавила официальный представитель МИДа, Бухарест обязан был выплатить СССР репарации в размере $300 млн за совместное с Германией нападение на нашу страну летом 1941 года, однако советское правительство простило Румынии данный долг.

«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 т золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах«, — отметила Мария Захарова, предложив подсчитать все долги Румынии перед СССР и Российской Федерацией.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к России вернуть Румынии ее золото и объекты культурного наследия, переданные Российской империи на хранение в 1916-1917 годах. Речь идет про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые Россия до сих пор не вернула. По утверждению депутатов, Москва тем самым нарушила нормы международного права.

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#мария захарова
#румыния
#россия
#ссср
#долги
#золото
#мид рф
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Le Monde: Во Франции приняли свой закон об иноагентах
15 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/Olivier_DJIANN

Комитет Национального собрания Франции (так называется нижняя палата французского парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, пишет издание Le Monde, Согласно документу, во Франции появится собственный реестр иностранных агентов.
Некоторые положения документа, как сообщает РБК, дублируют по своей сути российское законодательство об иностранных агентах, а также аналогичные акты США и Великобритании.

В частности, законопроект налагает обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре и предоставлять отчетность. За нарушение этих правил предлагается установить уголовную ответственность.

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#иностранный агент
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#франция
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