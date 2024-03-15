МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка была пресечена сегодня, 15 марта, около 08:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили вражеские снаряды в воздухе.
Ранее военное ведомство опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. При попытке прорыва в Белгородскую область было уничтожено порядка 195 боевиков.
Напомним, Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
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Ранее военное ведомство опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. При попытке прорыва в Белгородскую область было уничтожено порядка 195 боевиков.
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Екатерина Коршунова