«Весело сегодня в Москве?»: На Украине признали причастность к теракту в «Крокусе»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не смог сдержать поросячьего восторга, комментируя в эфире телемарафона теракт, случившийся сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холл» и унесший жизни множества невинных людей.
Ублюдок показал своё истинное лицо — в день страшной трагедии для десятков семей и их близких, на его улице буквально наступил праздник.
Об интеллектуальных способностях секретаря украинского совета безопасности можно судить ещё и потому, с какой лёгкостью и непринуждённостью он сдал своих начальников, которые так старательно отрицают причастность к страшному преступлению.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — даже не попытался скрыть радости «бывший» бандит.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Диана Аванесян