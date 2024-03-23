Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Хинштейн: Росгвардия покинула «Крокус» из-за задымления

Хинштейн: Росгвардия покинула «Крокус» из-за задымления

23 марта 2024, 00:56

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн ​сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл», так как из-за сильного задымления находится там дальше невозможно.

«Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал депутат в своём Телеграм-канале.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»

В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта

МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»
#дело
#пожар
#уголовное дело
#фсб
#теракт
#заседание
#человек
#больницы
#ск рф
#депутат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»
Минтранс РФ ввел максимальные меры безопасности после теракта в Красногорске
23 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/Chalabala

Министерство транспорта России установило максимальный третий уровень безопасности, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство транспорта объявило, что транспортные организации усилили сотрудничество с правоохранительными органами.

«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», – призвали в ведомстве.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

У «Крокус Сити Холла» задержали мужчину

Дептранс Москвы заявил, что все ограничения движения в районе «Крокуса» сняты

«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта
#минтранс
#ограничения
#движение
#ограничение движения
#теракт
#пожар
#красногорск
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
Shot: После теракта у «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
23 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина задержали возле здания ТЦ «Крокус Сити Холла», передает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как 2 сотрудника правоохранительных органов ведут молодого человека, схватив его за руку. На шее заключенного висит некий пропуск. Причина задержания уточняется.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта

Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей

Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»
#теракт
#московская область
#задержание
#telegram
#пожар
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта
Врач Химкинский больницы: все раненые прооперированы
23 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Один из врачей Химкинской больницы, куда доставляли раненых в результате теракта в «Крокусе», сообщил, что практически все поступившие прооперированы и живы, передает Telegram-канал 360tv.
Ранее Минздрав Московской области заявил о госпитализации 145 человек, 9 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей

Девять человек после теракта в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии

В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта
#химки
#врач
#больница
#госпитализация
#пожар
#теракт
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках около «Крокуса»
23 марта 2024, 00:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Росгвардия завершила досмотр парковок около красногорского «Крокуса» и не обнаружила там ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше, при этом полностью «отработав» подземный паркинг концертного зала, первый этаж и часть второго.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта

Один ребенок получил ранения в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
#теракт
#парковки
#росгвардия
#красногорск
#взрывчатка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девять человек после теракта в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии
Минздрав Московской области: Состояние девяти человек очень тяжелое
23 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Девять человек, пострадавшие в результате теракта в Красногорске, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Московской области, опубликовавший на сайте список госпитализированных.
Как следует из представленного на сайте документа, девять госпитализированных человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»

Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»

В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта
#минздрав мо
#пострадавший
#госпитализация
#пожар
#теракт
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»
Появилось фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса»
23 марта 2024, 00:50

Была опубликована фотография автомобиля, на котором, возможно, скрылись террористы, напавшие на ТЦ «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.
На фотографии изображен белый Renault Logan. Отмечается, что в настоящее время он находится в розыске в Москве, Московской области и соседних регионах. Кроме того, ищут другую машину – серый «Renault Fluence». Ориентировка на транспортное средство также передается во все подразделения Москвы, Московской области и прилегающих территорий.

Shot добавляет, что машина покинула комплекс около 20:13. Возможно, в ней сейчас могут быть террористы.



Ранее сообщалось, что спецслужбы начали поиск белого седана, в котором могли скрываться террористы. Речь идет об автомобиле Renault Logan с номерами в Тверской области. Отмечается, что в салоне находилось несколько вооруженных людей в камуфляжной одежде зеленого цвета.

Ранее автомобиль, на котором террористы добрались до «Крокус Сити Холла», возможно, стоит заминированный на парковке.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»

В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
#машины
#автомобиль
#дело
#комплекс
#фсб
#террористы
#человек
#больницы
#ск рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»
23 марта 2024, 00:44

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл заседание оперативного штаба у «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что часть пострадавших госпитализированы в в больницы Москвы, ещё часть - в подмосковные учреждения здравоохранения в Химках, Красногорске, Долгопрудном и Одинцове.

Все необходимые действия производятся в координации с правоохранительным блоком, добавил Воробьёв.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Один ребенок получил ранения в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Директор группы «Пикник» не может связаться с одним из участников коллектива

Соцфонд создал рабочую группу по оказанию соцподдержки после теракта в «Крокусе»
#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#фсб
#человек
#больницы
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта
33 человека госпитализировали в подмосковные больницы после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 00:38

Фото: iStock/gorodenkoff

33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл», сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.
«Госпитализировано – 33 человека, из них детей – 1», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть один ребенок, получивший ранение.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Один ребенок получил ранения в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Соцфонд создал рабочую группу по оказанию соцподдержки после теракта в «Крокусе»

Детский омбудсмен Москвы сообщила, что среди пострадавших в «Крокусе» есть дети
#дети
#детский омбудсмен
#ранение
#больница
#московская область
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один ребенок получил ранения в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
Один ребенок пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 00:27

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Один ребенок пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в Московской областной станции скорой медицинской помощи, передает РИА Новости.
Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших в ТЦ «Крокус» присутствуют дети.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Соцфонд создал рабочую группу по оказанию соцподдержки после теракта в «Крокусе»

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Детский омбудсмен Москвы сообщила, что среди пострадавших в «Крокусе» есть дети
#дети
#уголовное фсб
#мероприятия
#человек
#тц
#детский омбудсмен
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф