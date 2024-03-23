Хинштейн: Росгвардия покинула «Крокус» из-за задымления

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл», так как из-за сильного задымления находится там дальше невозможно.
«Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал депутат в своём Телеграм-канале.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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