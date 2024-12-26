«Мы падаем»: последние слова пассажиров родным перед падением самолета в Казахстане, кто находился на борту

Фото: пресс-служба МЧС Казахстана
Девять россиян выжили в авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря в Казахстане. близ городам Актау. О том, что пережили пассажиры самолёта Azerbaijan Airlines и их родные, читайте в материале «Радио 1».
«Живая. В тяжёлом состоянии»
Кристина Евстигнеева, 34-летняя жительница Владивостока, летала в Баку по работе, она турагент. Как рассказала мама пострадавшей, 27 декабря Кристина должна была вернуться домой.
Сейчас девушка находится в отделении нейрохирургии больницы Актау, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
«Живая. В тяжёлом состоянии. Общались перед отлётом. <…> У неё не было никакого предчувствия», — рассказала журналистам мама Кристины.
«Бог спас, если честно»
«Мы падаем» — такое аудиосообщение записал 36-летний россиянин Заур Мамедов своей близкой знакомой Джамиле. Мужчина возвращался в Северную Осетию из Баку, после похорон отца.
«Написал: «Не волнуйся, я жив». Прислал голосовое сообщение, сказал, что падают. Я не поверила, подумала, что шутит. Но он говорил таким голосом, будто не до конца жив… А потом пошли новости», — рассказала знакомая выжившего.По словам Заура, он два часа летел и ждал своей кончины.
«Бог спас, если честно», — заключил он.Мамедов также сообщил, что слышал два хлопка во время полёта, после которых началась паника. Несмотря на полученные травмы, Заур помогал другим пассажирам, после того как авиалайнер упал.
Сейчас россиянин находится в больнице с другими выжившими, с ним работает психолог.
«Весь самолёт молился»
Как рассказал своей родственнице 48-летний Субхонкул Рахимов, один из пассажиров рухнувшего авиалайнера, весь самолёт молился перед крушением.
«Он сказал, что был в хвостовой части – и все, кто там был, выжили. Весь самолёт молился», — сообщила женщина.Субхонкул летел по делам в Грозный с пересадкой в Баку. Во время полёта он вместе с другими пассажирами услышал хлопок. Самолёт развернулся и полетел в другом направлении — позже это подтвердят записи с портала Flightradar 24.
«Лётчику спасибо! Он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена!» — рассказал мужчина.Субхонкул Рахимов (Фото: соцсети)
Когда выпали кислородные маски, то в них практически не было кислорода. Субхонкул пересел на другое сиденье и взял маску. В этот момент самолёт уже кружил над
территорией близ аэропорта Актау. А дальше — крики, паника, мольбы и падение авиалайнера, добавил пострадавший.
Самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines летел по маршруту Баку — Грозный. По данным компании, причиной крушения пассажирского самолёта, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.
По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.
В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.
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