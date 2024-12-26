Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау

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Спасательные службы завершили поисковые операции на месте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Сообщается, что в результате трагедии погибли 38 человек. Согласно последним данным, 29 пострадавших были госпитализированы. Всем им проведены необходимые медицинские исследования. После стабилизации состояния они были распределены по профильным учреждениям для дальнейшего лечения.
Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В посольстве России сообщили, что среди выживших девять россиян, в то время как всего на борту было 16 граждан РФ.
Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В посольстве России сообщили, что среди выживших девять россиян, в то время как всего на борту было 16 граждан РФ.
Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова