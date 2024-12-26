Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета

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В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На данный момент опознаны тела 7 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Напомним, что самолет, следовавший из Баку в Грозный, столкнулся с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. В связи с трагическим инцидентом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, что 26 декабря в стране будет объявлен траур.
Ранее стало известно, что состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, оценивается как крайне тяжелое. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести.
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Дарья Осипова