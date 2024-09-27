После визита в США для президента Украины Владимира Зеленского все кончено. Такое заявление сделал 27 сентября американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.
«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал ветеран ВМФ США.
Ранее о «неудачном корпоративе» Зеленского в Америке высказался депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он спрогнозировал активное давление российской армии на позиции ВСУ после поражения Зеленского в США.
Владимиру Зеленскому после встречи с президентом Джо Байденом не удалось получить разрешение на удары по России американскими ракетами. Не приняли в штатах и «победный» план Киева над Россией.
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Лия Мурадьян