Вьетнамцы пришли в восторг от «Ауруса» Путина

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
У вьетнамцев вызвал ажиотаж «Аурус» президента РФ Владимира Путина, ожидающий его у президентского дворца в Ханое. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По информации источника, к автомобилю, припаркованному у дворца, выстроилась длинная очередь. Среди желающих сфотографироваться с машиной лидера России были также сотрудники резиденции и местная полиция.
Владимир Путин прибыл в Ханой накануне вечером для встречи с президентом Вьетнама То Ламом.
Ранее Путин осуществил официальный визит в КНДР, где он подарил корейскому лидеру чайный сервиз, адмиральский кортик и еще один автомобиль марки «Аурус», передает РИА Новости.
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Владимир Путин прибыл в Ханой накануне вечером для встречи с президентом Вьетнама То Ламом.
Ранее Путин осуществил официальный визит в КНДР, где он подарил корейскому лидеру чайный сервиз, адмиральский кортик и еще один автомобиль марки «Аурус», передает РИА Новости.
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Олег Дикий