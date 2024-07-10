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Шесть истребителей F-16 передаст Украине Норвегия. Такое заявление на саммите НАТО в Вашингтоне сделал норвежский премьер Йонас Гар Стёре.
«Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», — процитировали его журналисты VG.
На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки вооружений киевскому режиму. Кроме того, украинским неонацистам оказывают финансовую помощь.
Москва заявляла о готовности к переговорам после того, как Украина выполнит ряд условий со своей стороны.
Российские власти также не единожды говорили о том, что поставки иностранных вооружений только затягивают конфликт, поэтому такие грузы станут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов