Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

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Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Минобороны скандинавской страны.
«Норвегия выделит €240 млн на средства противовоздушной обороны для Украины. Сегодня Германия объявила о поставке еще 100 ракет [для комплексов] ПВО Patriot на Украину в рамках совместной инициативы с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия выделит €125 млн на эту инициативу», — сказано в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).Глав Минобороны ФРГ Борис Писториус 11 июня заявил, что его государство и дальше будет помогать Украине, в новом пакете вооружений будут БПЛА, снайперские винтовки и ракеты для систем Patriot.
Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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