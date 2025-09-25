«Вы что творите?»: в Госдуме раскритиковали идею переименования городов Чечни
Депутат Шаманов высказался против переименования городов в Чечне
В четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект о переименовании трёх городов в Чечне. Предложенная парламентом республики инициатива вызвала оживлённые дебаты среди депутатов.
Речь идёт о смене названий Серноводское на Серноводск, Шелковская на Терек и Наурская на Нерве.
Генерал и депутат Владимир Шаманов резко высказался против принятого решения, подчеркнув историческую значимость прежних названий.
«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства!», – посетовал парламентарий, слова которого приводит РБК.Также критическую позицию заняла депутат Анжелика Глазкова, которая напомнила, что Чечня остаётся «глубоко дотационным регионом», и выразила озабоченность тем, что расходы на переименование лягут на плечи всех жителей России.
Дискуссия по инициативе продолжится в ходе следующих чтений, и пока неизвестно, будут ли изменения одобрены окончательно.