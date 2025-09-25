«Вы что творите?»: в Госдуме раскритиковали идею переименования городов Чечни

25 сентября 2025, 19:44

Депутат Шаманов высказался против переименования городов в Чечне

Фото: iStock/Oleg Elkov

В четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект о переименовании трёх городов в Чечне. Предложенная парламентом республики инициатива вызвала оживлённые дебаты среди депутатов.





Речь идёт о смене названий Серноводское на Серноводск, Шелковская на Терек и Наурская на Нерве.



Генерал и депутат Владимир Шаманов резко высказался против принятого решения, подчеркнув историческую значимость прежних названий.





«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства!», – посетовал парламентарий, слова которого приводит РБК.