«Вы конченые»: дочь депутата Украины обматерила соотечественников

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Дочь депутата Днепропетровского облсовета и чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова обложила матом соотечественников.
Как пишут местные СМИ, Алейникова спровоцировала скандал своими постами в социальных сетях. Девушка «напророчила» победу в спецоперации России. После этого ее обвинили в «коллаборационизме».
В постах она заявила, что Украине от России еще так прилетит, что «ВСУ будут своим рылом фекалии (изменено — ред.) подметать». Также она добавила, что скоро отправится в Дубай, чтобы пить кокосы и ходить по магазинам, а ее соотечественники так и останутся «прятаться в подвалах», будучи «пустым местом».
По слова дочери депутата, она купит себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а остальным жителям Украины это не светит.
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В постах она заявила, что Украине от России еще так прилетит, что «ВСУ будут своим рылом фекалии (изменено — ред.) подметать». Также она добавила, что скоро отправится в Дубай, чтобы пить кокосы и ходить по магазинам, а ее соотечественники так и останутся «прятаться в подвалах», будучи «пустым местом».
По слова дочери депутата, она купит себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а остальным жителям Украины это не светит.
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Алёна Самарева