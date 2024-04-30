Командир артиллерийского расчёта показал удары по ВСУ под Харьковом

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Российские артиллеристы накрыли точным огнём два пункта дислокации военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Их работу показал командир расчёта с позывным Сибирь.
В репортаже военного корреспондента RT Александра Симонова российский боец рассказал о получении от разведки координат двух группировок ВСУ в Харьковской области.
По его словам, цели бывают самые разные — скопления живой силы и техники ВСУ, опорные пункты, пункты временной дислокации противника. Бойцы подразделения также участвовали в отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область в марте этого года. Тогда артиллеристы уничтожили украинский танк и поразили здание, в котором находились не менее 20 боевиков ВСУ.
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«Надо быстрее отработать по ним, пока противник не скрылся», — говорит Сибирь и направляется к расчёту, чтобы передать координаты целей.
По его словам, цели бывают самые разные — скопления живой силы и техники ВСУ, опорные пункты, пункты временной дислокации противника. Бойцы подразделения также участвовали в отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область в марте этого года. Тогда артиллеристы уничтожили украинский танк и поразили здание, в котором находились не менее 20 боевиков ВСУ.
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Александр Бойцов