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Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО

30 апреля 2024, 10:40
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны, стягивают дополнительные силы на нескольких участках фронта. Российская армия идет в штурмы на Донецком направлении и улучшает позиции в районе Котляровки. О последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, где удалось установить контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».


Запорожское направление


В районе Работино и северо-западнее Вербового работают средства дальнего поражения с обеих сторон. Линия фронта на этом участке не изменилась. ВСУ пытаются сдержать оборону, несмотря на потери среди техники и личного состава.


Часовоярское направление


Противник стягивает резервы, чтобы пресечь продвижение ВС РФ. Российская армия активно применяет средства дальнего поражения для ударов по позициям украинских войск.

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Купянско-Сватовское направление


Позиционные бои продолжаются в окрестностях Кисловки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В настоящее время населенный пункт находится под огневым контролем российских войск. ВСУ начали постепенно выводить силы из соседней Котляровки, опасаясь попасть в окружение.


Бахмутское направление


На восточной окраине Часова Яра идут активные бои. Южнее зафиксированы встречные боестолкновения в районе Красного, а также на участке трассы Т-05-04, ведущей в Константиновку.

Авдеевское направление


ВС РФ значительно продвинулись в западной части Очеретино, взяв под контроль территорию кирпичного завода «Альтком». На северо-восточной окраине идут Взятиебои в жилой застройке. Российские войска завершают штурмы позиций ВСУ на западной окраине Соловьево.

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Донецкое направление


Сразу с нескольких направлений ВС РФ наступают в Красногоровке. В центре населенного пункта ВС РФ закрепились на пересечении улиц Геологическая и Центральная, а на востоке штурмовые группы продвинулись более чем на полтора километра и заняли крупный укрепрайон ВСУ. В районе Бердычей продолжается зачистка остатков украинского гарнизона. Аналогичная ситуация в Новокалиново и Керамике.

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Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
30 апреля 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Экипаж российского вертолёта Ми-35М произвёл успешную атаку по украинским позициям. Были поражены опорные пункты, боевая техника и живая сила Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что вертолёт, совершивший успешный боевой вылет, входит в состав группировки войск «Центр». Удары по подразделениям украинской армии наносились неуправляемыми авиационными ракетами.

В пресс-службе Минобороны РФ также добавили, что атака производилась по заданным координатам, заранее переданным разведкой. После поражения целей и завершения боевой операции вертолёт Ми-35М благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Пленный украинец рассказал, как командиры ВСУ обманывают непригодных для передовой солдат
Пленный Ведерников: Командование ВСУ отправило в Очеретино непригодных к службе
30 апреля 2024, 09:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование отправляет для участия в военных действиях непригодных к службе. Например, таких солдат бросили оборонять Очеретино, рассказал агентству ТАСС пленный украинский военный Александр Ведерников.
Он рассказал, что был мобилизован как ограниченно годный. Специальной подготовки до отправки в зону СВО он не проходил.

По словам военнопленного, в какой-то момент командование ВСУ сообщило, что его в составе подразделения перебросят в Запорожскую или Херсонскую область, где они будут охранять штабы и дежурить на блокпостах.

Однако бойцы обманом были отправлены в Очеретино. Собеседник издания рассказал, что украинские командиры уверяли его и сослуживцев в том, что перед ними будет еще несколько линий обороны. Однако оказалось, что их бросили на передовые позиции. Большинство солдат ВСУ несли службу будучи непригодными к ней, добавил военнопленный.

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#плен
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Политолог Бортник: Наступление ВС РФ под Авдеевкой породило кризис в ВСУ
30 апреля 2024, 09:50

Фото: istockphoto/vadimrysev

После сдачи позиций под Очеретино Украине будет крайне сложно остановить дальнейшее наступление российских войск на запад. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В интервью YouTube-каналу Politeka он указал, что после отступления украинских войск из Очеретино российская армия продолжает наступление в западном направлении, и остановить это продвижение ВСУ не в силах. Россия продолжает давление на этом участке, применяя корректируемые авиабомбы и тяжёлую артиллерию. Таким образом, захват российскими войсками Авдеевки на глазах превращается в тактический кризис для ВСУ, считает эксперт.

По мнению Бортника, Украина рискует потерять значительные территории, если ВС РФ продолжат наносить удары на Авдеевском направлении. Российская армия сможет перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, а потому в ближайшие месяцы Украину ждёт очень тяжёлое время, заключил политолог.

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На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году
30 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/Leestat

Атаки ВС РФ грозят Украине обрушением фронта. Об этом пишет издание пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.
По его словам, обрушение фронта может произойти уже в этом году.

Авторы статьи отметили, что на уязвимость Украины на фронте указывает тот факт, что к Западу от Авдеевки ВСУ понесли существенные потери. Кроме того, западная поддержка Киева со стороны его союзников задерживается, что играет на руку ВС РФ.

Российская армия изматывает противника, который испытывает проблемы с нехваткой людей и мобилизацией, добавили обозреватели издания.

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Маск назвал последний нерешённый вопрос украинского конфликта
Маск: Взятие Россией Одессы — последний нерешённый вопрос конфликта на Украине
30 апреля 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Американский предприниматель и миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал вопрос о взятии частями Вооружённых сил России Одессы последним из нерешённых в ходе украинского конфликта.
Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему же социальной сети X (бывший Twitter). Таким образом эксцентричный миллиардер отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского о значительном ухудшении положения на фронте.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал Маск.

Американский бизнесмен также добавил, что Россия не остановится до тех пор, пока полностью не освободит Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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Военный эксперт Марочко: ВС РФ готовы к провокациям ВСУ на майские праздники
30 апреля 2024, 09:02

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вполне способны организовать ряд провокаций в период предстоящих майских праздников. Российские войска готовы к этому.
Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В разговоре с ТАСС он отметил, что российские военные учитывают специфику противника, а потому готовы к провокациям, идущим со стороны Киева. По его мнению, провокационные действия ВСУ могут быть направлены против населённых пунктов, которые находятся поблизости от границы России и Украины. Жителям приграничных регионов следует быть особенно внимательными в День Победы, считает эксперт.

Марочко отметил, что украинцы с 2014 года пытаются помешать празднованию, устраивая различные диверсии, провокации и теракты, а после начала спецоперации эта тенденция многократно усилилась. Военный эксперт полагает, что ВСУ попытаются атаковать российские территории при помощи беспилотников, а также открыть артиллерийский огонь по приграничным районам Курской и Белгородской областей.

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#эксперт
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Военный эксперт Рогов объяснил значение появления американских войск на Украине
Рогов: Появление американских войск на Украине станет откровенной оккупацией
30 апреля 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Появление американских войск на Украине станет «неприкрытой оккупацией». Самих же военнослужащих армии США будут воспринимать не иначе как оккупантов и интервентов.
Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в этом случае американские солдаты станут законной приоритетной целью.

При этом, по словам Рогова, если американцы и решатся ввести свои войска на Украину, то сделают это последними, после того, как «закончатся» украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты, которые ниже по статусу и «чистоте крови». Ведь США всегда предпочитают вести выгодные им войны на чужой территории и чужими руками, заключил Рогов.

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Солдаты ВСУ оценили новую тактику ВС РФ в зоне спецоперации
ERR: Солдаты ВСУ признают успех новой тактики ВС РФ в зоне СВО
30 апреля 2024, 08:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские солдаты рассказали, что ВС РФ начали применять в зоне проведения СВО новую тактику. Их слова приводит эстонское издание ERR.
По словам собеседников издания, новая тактика российской армии уже приводит ее к успеху. Бойцы ВСУ пояснили, что ВС РФ начали наступать небольшими штурмовыми группами, численность которых не превышает восьми человек. При этом российские войска превосходят ВСУ по количеству военной техники.

При этом украинские солдаты добавили, что остановить наступление ВС РФ можно, но для этого понадобится авиация.

Авторы статьи сообщают, что поставки военной помощи Киеву существенно сократились, а солдаты ВСУ уже устали от продолжающихся военных действий.

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#вс рф
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ВС России начали захват позиций ВСУ под Угледаром
Минобороны России: группировка «Восток» захватывает позиции ВСУ под Угледаром
30 апреля 2024, 08:11

Фото: iStock/zim286

Российские штурмовые подразделения группировки войск «Восток» перешли к захвату позиций ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ осуществили тщательную подготовку к штурму с помощью артиллерии, а затем перешли к захвату позиций противника.

По информации ведомства, российская армия использует для атак нестандартный подход. Противник, в свою очередь, нередко ошибочно наносит удар по своим же позициям. Также отмечается, что на южнодонецком направлении ВС РФ активно применяют FPV-дроны.

Прежде сообщалось, что Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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