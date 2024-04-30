Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО

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ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны, стягивают дополнительные силы на нескольких участках фронта. Российская армия идет в штурмы на Донецком направлении и улучшает позиции в районе Котляровки. О последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, где удалось установить контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
В районе Работино и северо-западнее Вербового работают средства дальнего поражения с обеих сторон. Линия фронта на этом участке не изменилась. ВСУ пытаются сдержать оборону, несмотря на потери среди техники и личного состава.
Часовоярское направление
Противник стягивает резервы, чтобы пресечь продвижение ВС РФ. Российская армия активно применяет средства дальнего поражения для ударов по позициям украинских войск.
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Купянско-Сватовское направление
Позиционные бои продолжаются в окрестностях Кисловки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В настоящее время населенный пункт находится под огневым контролем российских войск. ВСУ начали постепенно выводить силы из соседней Котляровки, опасаясь попасть в окружение.
Бахмутское направление
На восточной окраине Часова Яра идут активные бои. Южнее зафиксированы встречные боестолкновения в районе Красного, а также на участке трассы Т-05-04, ведущей в Константиновку.
Авдеевское направление
ВС РФ значительно продвинулись в западной части Очеретино, взяв под контроль территорию кирпичного завода «Альтком». На северо-восточной окраине идут Взятиебои в жилой застройке. Российские войска завершают штурмы позиций ВСУ на западной окраине Соловьево.
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Донецкое направление
Сразу с нескольких направлений ВС РФ наступают в Красногоровке. В центре населенного пункта ВС РФ закрепились на пересечении улиц Геологическая и Центральная, а на востоке штурмовые группы продвинулись более чем на полтора километра и заняли крупный укрепрайон ВСУ. В районе Бердычей продолжается зачистка остатков украинского гарнизона. Аналогичная ситуация в Новокалиново и Керамике.
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