«Вы не у себя дома»: Украинцам не дали убрать микрофон RT на пресс-конференции в ЮАР

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Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на совместной пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины в Претории. Однако южноафриканская сторона отказалась это делать.
Потерпев неудачу, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попытался прикрыть логотип RT пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма под названием «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История Русского Мифа»), сообщает РИА Новости. Однако эта попытка также провалилась — южноафриканцы убрали книгу в сторону. Представители МИД ЮАР напомнили украинским дипломатам, что они «не у себя дома».
Глава МИД ЮАР Рональд Ламола проводит встречу в Претории со своим украинским коллегой Андреем Сибигой для политических консультаций.
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