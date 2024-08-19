Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский назвал фашистами украинских боевиков, которые напали на Курскую область. Сырский высказал поддержку русскому войску, а также заявил, что нужно привезти в Курскую область 800-летнюю икону Богородицы.
«Боритесь, ребята. Выбейте фашистов со своей священной земли. Мы русские, с нами Бог, мы победим», – обратился к российской армии Иван Сырский.
Пасынок главкому ВСУ Сырского решил стать гражданином России в марте 2024 года. Иван активно осуждает действия украинского режима против России. Он уехал из Украины вместе матерью и братом после развода родителей.
Ранее, в Британии заявили о нелегитимности Зеленского после действий украинской армии в Курской области.
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Лия Мурадьян