Видео с Путиным и Кораном стало вирусным

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Прибытие гендиректора организации, по его словам, ждут в начале недели, а не в конце.