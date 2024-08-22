Видео с Путиным и Кораном стало вирусным

Фото: сайт Кремля
Видео с участием президента России Владимира Путина и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, стало вирусным в социальных сетях, включая X и YouTube, в Турции, Сирии, Тунисе, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах.
На видео, снятом в мечети пророка Исы в Грозном, Путин с почтением целует священную для мусульман книгу — Коран. Визит Путина в Чечню, его первый за 13 лет, вызвал широкий резонанс в странах с мусульманским населением, передает РИА Новости.
В турецком сегменте социальной сети X ролик попал в раздел «Популярное», и пользователи активно делятся им на других платформах, сопровождая комментариями, выражающими восхищение поступком российского лидера.
Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.
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В турецком сегменте социальной сети X ролик попал в раздел «Популярное», и пользователи активно делятся им на других платформах, сопровождая комментариями, выражающими восхищение поступком российского лидера.
Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.
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Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть пророка Исы в Грозном
Елена Перлова