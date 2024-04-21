Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине

Фото: сайт МИД РФ
США потерпят фиаско в случае дальнейшего предоставления финансовой и военной помощи Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что действия Вашингтона получат решительный отпор со стороны России. Погружение США в гибридную войну против РФ обернётся «унизительным фиаско» как после конфликтов в Афганистане и Вьетнаме.
Также Захарова указала на то, что цели и задачи СВО будут полностью достигнуты российскими военными.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выделение Киеву дополнительной военной помощи обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
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Анастасия Чинкова