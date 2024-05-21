Стало известно, что сделают со студентом МГУ, отчисленным за сбор денег для ВСУ

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Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для украинской армии, вышлют из России. По данным РИА Новости, молодой человек уже находится в центре временного содержания.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили информагентству в пресс-службе Троицкого суда Москвы.По закону, у юноши еще есть возможность обжаловать это решение.
Сергею Гулько 24 года. Он уроженец Одессы и гражданин Украины. Несколько лет назад он приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ. В апреле Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).
Административный протокол составили после публикации во «ВКонтакте» записи с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим молодого человека задерживали в начале месяца, ему назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.
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