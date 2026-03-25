Два человека погибли после удара ВСУ по Белгородской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жертвами атаки украинских беспилотников в Белгородской области стали два человека, еще один пострадал. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV‑дрон атаковал мотоцикл. В результате 18‑летний юноша получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще одной жертвой стала женщина из Грайворона, которая в момент атаки дрона находилась в движущемся автомобиле. Его водитель получил множественные осколочные ранения, пострадавшего госпитализировали в местную ЦРБ. Транспортное средство в результате удара БПЛА полностью выгорело.

Ранее мы сообщали об атаке беспилотников на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, работа ПВО продолжается до сих пор.

Александр Огарёв

