Трамп заявил о своем решении о поставках Tomahawk на Украину

07 октября 2025, 00:13

Фото: istockphoto / e-crow

Президент США Дональд Трамп сказал, что не стремится в эскалации конфликта на Украине в контексте обсуждений о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Со своим обращением он выступил перед журналистами в овальном кабинете Белого дома.





По словам американского лидера, решение о передаче Tomahawk уже принято, однако он не уточнил детали и отказался от дальнейших обсуждений этой темы.



«Я не добиваюсь эскалации», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.