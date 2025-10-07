Трамп заявил о своем решении о поставках Tomahawk на Украину
Президент США Дональд Трамп сказал, что не стремится в эскалации конфликта на Украине в контексте обсуждений о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Со своим обращением он выступил перед журналистами в овальном кабинете Белого дома.
По словам американского лидера, решение о передаче Tomahawk уже принято, однако он не уточнил детали и отказался от дальнейших обсуждений этой темы.
«Я не добиваюсь эскалации», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.Ранее в одном из американских изданий появилась статья, аналитики которой склоняются к отказу Трампа от поставок крылатых ракет Tomahawk. По их мнению, президент США понимает, что положительное решение приведет к обострению конфликта с Россией.