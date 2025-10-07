Украина анонсировала первый пакет военной помощи от Словакии при Фицо
Словакия передаст Киеву пять единиц техники для разминирования Bozena, другие машины, а также инженерное оборудование. Об этом в Телеграм-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Он провел встречу со словацким коллегой Робертом Калиняком, на которой было подписано соответствующее соглашение. Мероприятие состоялось в Киеве.
По словам Шмыгаля, 14-й пакет военной помощи от Словакии для Украины будет включать инженерную и строительную технику, в частности пять машин для разминирования Bozena, транспорт, средства медицинской эвакуации. Он также добавил, что уже ведется работа над формированием новой партии помощи от Братиславы.
Стоит отметить, что при правительстве премьер-министра Роберта Фицо это стал первый пакет военной поддержки для Украины со стороны Словакии.
