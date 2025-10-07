Украина анонсировала первый пакет военной помощи от Словакии при Фицо

07 октября 2025, 03:59

Фото: istockphoto / irontrybex

Словакия передаст Киеву пять единиц техники для разминирования Bozena, другие машины, а также инженерное оборудование. Об этом в Телеграм-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.