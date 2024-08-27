Вынесен приговор воюющему за ВСУ наемнику из США

Фото: istockphoto/Michele Ursi
К 14 годам колонии строгого режима заочно приговорен американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне боевиков ВСУ, передает пресс-служба Следкома.
«Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — сообщили там.В ведомстве уточнили, что фигуранта признали виновным в «участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте».
Следствие установило, что Девё прибыл на Украину не раньше сентября в 2022 году, где прошел подготовку, вступив в ряды украинских неонацистов. Воевал против ВС РФ до февраля текущего года.
Прокуратура ДНР добавила, что Девё получил награду в размере, который эквивалентен более чем 860 тысячам рублей.
Читайте также:
Украина планирует предоставить США список целей для ударов по РФ
В Британии сделали заявление об ударах по энергетике Украины
Байден и Моди выступили за мирное урегулирование украинского конфликта
Никита Кротов