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После визита датского министра иностранных дел в Китай разразился дипломатический скандал. Ларс Лекке Расмуссен призвал Пекин прекратить сотрудничество с Москвой. Как сообщает Sohu, китайская сторона возмутилась таким заявлением.
«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — говорится в публикации.По данным источника, во время встречи с главой МИД КНР Ван И датский политик проявил высокомерие, потребовав изменить отношение к Тайваню и разорвать связи с Россией. Китайский дипломат заявил, что именно страны НАТО являются главными поджигателями всех конфликтов.
Издание называет ответ Пекина «дипломатической пощечиной», подчеркивая, что Республика самостоятельно определяет приоритеты во внешней политике.
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