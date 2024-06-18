НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО

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На фоне успешного продвижения российских войск, ВСУ при поддержке западных кураторов готовятся к новой атаке. О том, где будет развиваться контрнаступ и какой населенный пункт удалось занять ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Часовоярское направление
Российские войска продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра и зачищать микрорайон «Восточный». ВСУ стремятся сдержать наступление ВС РФ и подготовить новые оборонительные рубежи за водоканалом Северский Донец – Донбасс. Идут бои в руинах Клещеевки и Богдановки.
Запорожское направление
ВСУ перебросили существенное количество FPV-дронов на Запорожское направление. Военные корреспонденты предполагают, что таким образом противник расширяет ударную зону. ВС РФ также активно применяют данный тип вооружения. Идет обмен ударами с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового линия фронта не изменилась.
ВС РФ удалось освободить Загорное в районе Гуляйполя. Продолжается зачистка местности от украинского гарнизона.
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Донецкое направление
Российская армия атакует места дислокации ВСУ на подступах к Константиновке, применяя средства дальнего поражения. ВС РФ готовятся к штурму в Максимиловке. Удалось продвинуться российским войскам в Красногоровке. В Невельском продолжаются встречные бои. В Яснобродовке зафиксированы очередные продвижения ВС РФ. В Соколе также есть тактические успехи, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.
НАТО и ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области
Офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом изданию РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на фоне продвижения ВС РФ, украинские силы решили перейти в контрнаступление, которое будет похоже на то, которое ВСУ осуществили в 2023 году, однако проводится оно будет на локальном участке.
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Анастасия Хохлова