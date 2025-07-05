Чиновников Киева и командование ВСУ заподозрили в хищении дронов для фронта
Администрация Киева вступила в сговор с командованием Вооружённых сил Украины на Сумском направлении по вопросу закупки беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
По предоставленной информации, государственные служащие администрации Киева во главе с мэром Виталием Кличко и офицеры 225-го отдельного штурмового полка ВСУ подозреваются в хищении более 200 коптеров Mavic и около 2 тысяч FPV-дронов. Данные дроны были закуплены для нужд вооружённых сил, но так и не поступили в подразделения на сумском направлении.
Источники допускают, что между военным командованием и городскими властями мог существовать сговор. Органы правопорядка Украины считают, что обе стороны потенциально причастны к исчезновению дорогостоящей техники.
Ранее сообщалось о массовом уходе украинские военнослужащих из воинских частей из-за обмана командиров.
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