На Украине заявили об отсутствии контактов Зеленского с местными властями
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями на Украине. Об этом политик заявил немецкому телеканалу NTV.
Кличко отметил, что у него есть контакты со всеми политиками, кроме Зеленского, который не поддерживает контактов с органами самоуправления.
Киевский мэр назвал поведение Зеленского «неумным».
Напомним, что в мае этого года Кличко обвинил главу киевского режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Он утверждает, что находится под защитой только благодаря мировой известности, которую ему принесла карьера в боксе.
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