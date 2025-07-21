В Киеве после взрывов загорелись склады

21 июля 2025, 07:18

Кличко: в Соломенском районе Киева после взрывов горят склады

Фото: iStock/Vadven

В Соломенском районе Киева произошел пожар на территории складских помещений. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своих соцсетях.