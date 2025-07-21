В Киеве после взрывов загорелись склады
В Соломенском районе Киева произошел пожар на территории складских помещений. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своих соцсетях.
По предварительным данным, на месте инцидента были зафиксированы несколько взрывов. Пожарные службы уже работают над ликвидацией огня и выяснением причин происшествия. Информация о пострадавших и масштабе ущерба пока не уточняется.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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