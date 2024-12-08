Вице-премьер Савельев: в России хотят изготовить 994 самолета в обозримом будущем

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя правительства Виталий Савельев заявил, что в ближайшем будущем в РФ планируют изготовить 994 гражданских самолета различных типов, сообщила платформа «Смотрим».
Он обратил внимание, что в реализации данной цели будет участвовать Министерство промышленности и торговли (Минпромторг). При том в основном акцент сделается на российскую технику, уточнил Савельев.
Ранее Виталий Савельев назвал единственное условие, при котором Российская Федерация станет покупать иностранные воздушные судна. Вице-премьер отметил, что страна сделает подобное лишь при существенном увеличении спроса на авиаперевозки на внутреннем рынке Российской Федерации.
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«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — подчеркнул заместитель председателя правительства.
Ранее Виталий Савельев назвал единственное условие, при котором Российская Федерация станет покупать иностранные воздушные судна. Вице-премьер отметил, что страна сделает подобное лишь при существенном увеличении спроса на авиаперевозки на внутреннем рынке Российской Федерации.
«Мы можем покупать (зарубежную авиатехнику), если промышленность наша не успеет сделать», — добавил Виталий Савельев.
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Ольга Енгалычева