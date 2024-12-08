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Вице-премьер Савельев: в России хотят изготовить 994 самолета в обозримом будущем

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru)

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев заявил, что в ближайшем будущем в РФ планируют изготовить 994 гражданских самолета различных типов, сообщила платформа «Смотрим».
Он обратил внимание, что в реализации данной цели будет участвовать Министерство промышленности и торговли (Минпромторг). При том в основном акцент сделается на российскую технику, уточнил Савельев.

«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — подчеркнул заместитель председателя правительства.



Ранее Виталий Савельев назвал единственное условие, при котором Российская Федерация станет покупать иностранные воздушные судна. Вице-премьер отметил, что страна сделает подобное лишь при существенном увеличении спроса на авиаперевозки на внутреннем рынке Российской Федерации.

«Мы можем покупать (зарубежную авиатехнику), если промышленность наша не успеет сделать», — добавил Виталий Савельев.

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#россия
Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса
08 декабря 2024, 19:47

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Во время интервью избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покинуть Североатлантический альянс (НАТО), если другие страны — члены организации не станут выполнять свои финансовые обязательства, передал телеканал NBC News.
Журналисты телеканала спросили у избранного президента Соединённых Штатов Америки о планах в отношении членства страны в Североатлантическом альянсе. Они интересовались, рассматривает ли Дональд Трамп перспективу продолжения работы в рамках военного блока.

«Если они (союзники Соединённых Штатов Америки по НАТО) будут платить по счетам — абсолютно», — обратил внимание Дональд Трамп.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро подчеркнула, что возможный выход Соединённых Штатов Америки из Североатлантического альянса приведет к ослаблению НАТО. Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента привнесла новую неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.

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Трамп планирует отменить «смешное» право на получение гражданства по рождению в США
08 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/ Evgenia Parajanian

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует отменить право на получение гражданства по рождению, которое закреплено в 14-й поправке к конституции страны, передал телеканал NBC News.
«Мы должны положить этому конец», — подчеркнул избранный президент Соединённых Штатов Америки, назвав это право «смешным».

Таким образом, Дональд Трамп выражает желание забрать право на получение гражданства у детей тех родителей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов Америки, но родили ребенка на территории страны. Дональд Трамп обратил внимание, что подобное правило якобы действует лишь на территории США, но оно закреплено на конституционном уровне больше чем у 30 стран мира.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По словам американского политика, основным приоритетом будет добыча нефти.

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Трамп исключил военную помощь Киеву в существующих объёмах
08 декабря 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украине не стоит ожидать военной и финансовой помощи при новой американской администрации, которая начнёт работать с 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Слова самого 47-го президента США передаёт информационное агентство Reuters.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи, сколько получала раньше», — сказал Трамп.

В то же время, он подчеркнул, что не может с абсолютной уверенностью гарантировать окончание украинского конфликта. Но заверил, что сделает для окончания боевых действий всё, что в его силах.

Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

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«Бурить, детка, бурить»: Трамп озвучил приоритеты в руководстве страной
08 декабря 2024, 18:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По его словам, основным приоритетом будет добыча нефти.
«Я сосредоточусь на принципе "бурить, детка, бурить"», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Ещё в ходе своей предвыборной кампании «бывший будущий» президент США обещал с помощью увеличения добычи нефти обеспечить американский бюджет. В означенном интервью он только подтвердил, что не отказался от этой идеи.

В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я закончу конфликт за 24 часа», — обещал республиканец.

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Вооружённая оппозиция в Сирии вошла в Тартус на побережье Средиземного моря
08 декабря 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Отряды сирийской вооружённой оппозиции вошли в Тартус на побережье Средиземного моря. В этом городе находится база Военно-морских сил России.
Об этом сообщил телеграм-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что из порта Тартус, который Россия использовала в качестве пункта материальной помощи, вышли все российские корабли. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел РФ. В российском МИД сообщили, что находятся в постоянном контакте со всеми группировками оппозиции.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооружённые формирования сирийской оппозиции прорвались в Дамаск, захватили здание государственного телевидения и другие ключевые объекты инфраструктуры и объявили о свержении режима Башара Асада. По данным МИД РФ, Асад оставил пост президента и покинул Сирию.

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Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг и заменило на знамя вооружённой оппозиции
08 декабря 2024, 17:51

Фото: iStock/ Derek Brumby

Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг официальных властей страны и вывесило символ вооружённой сирийской оппозиции, который они называют знаменем «Свободной Сирии», сообщило агентство Anodolu.
Сообщалось, что люди собрались у балкона консульского учреждения — там под многочисленные возгласы сняли флаг Сирии. Потом демонстранты показали толпе знамя вооружённой сирийской оппозиции — оно почти идентично официальному, но верхняя полоса закрашена не красным цветом, а зелёным.

Ещё сторонники вооружённой сирийской оппозиции вывесили свой флаг в посольстве Сирии в Афинах, их арестовали сотрудники правоохранительных органов, передал греческий телеканал Skai.

Они «рано утром в воскресенье вошли в посольство Сирии в афинском районе Психико, вывесили флаг революции на балконе здания и сняли портрет [президента Сирии] Башара Асада», отмечал телеканал. Сначала внутри здания находились до четырех человек. Потом двое ушли добровольно.

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Мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом
08 декабря 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Baks

Мэрия Тбилиси начала установку праздничной новогодней ели. Место для этого выбрано на площади перед парламентом, что серьёзно нарушает планы оппозиции, выбравшую эту точку для ежедневных собраний.
Ёлку устанавливают на этом месте каждый год, сообщает РИА Новости. Её основа искусственная, а ветви — настоящие. Дерево очень высокое, его высота практически равна высоте самого здания парламента Грузии. Что касается основания, то оно занимает почти всю площадку, на которой ежедневно устраивают свои встречи протестующие.

В настоящее время оппозиционно настроенные элементы собираются небольшими группами в разных местах площади перед парламентом. Установку новогодней ёлки на всякий случай охраняет полиция.

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#оппозиция
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AFP: дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся
08 декабря 2024, 16:49

Фото: iStock/Kesu01

В Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления, сообщило Agence France-Presse.
«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — подчёркивалось в материале агентства.

На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол, проинформировала израильская газета Times of Israel.

Ранее сообщалось, что на западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва. Израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.

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Хинштейн прибыл на место обстрела в город Льгов для контроля восстановления жилья
08 декабря 2024, 16:26

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прибыл на место обстрела в городе Льгове, чтобы проконтролировать восстановления жилья, сообщил Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Александр Хинштейн поделился, что в городе Льгов ночью из-за атаки Вооружённых сил Украины пострадало несколько домов, были «выбиты стекла в квартирах у людей».

«Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Александр Хинштейн подчеркнул, что нужно перестроить систему помощи населению, чтобы оказывать ее оперативно в связи с холодной погодой. Врио губернатора Курской области добавил, что находясь в городе, он связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для незамедлительного решения вопроса.

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