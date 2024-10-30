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Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Вучич: Путин не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине
Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине. Об этом сербский лидер рассказал в беседе с Bloomberg.
По словам Вучича, Путин в ответ на предложение сказал, что «все цели специальной военной операции будут выполнены».

Сербский лидер объяснил свой звонок тем, что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины». В тяжелых обстоятельствах они пытаются получить ответ другой стороны, заключил президент.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ТАСС: ВСУ бросили позиции и раненых в Курахово, ДНР
30 октября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ бросили позиции и раненых в населенном пункте Курахово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Кураховский гарнизон противника не в лучшем положении. Сейчас часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», — сказал собеседник журналистам.
Он добавил, что противник также бросает свое оружие. Ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из Богоявленки, Ясной Поляны и Новоукраинки в Донбассе.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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Руководство Клина и Духовное управление мусульман вместе займутся гуманитарной помощью
Руководство Клина и Духовное управление мусульман займутся гуманитарной помощью
30 октября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская встретилась с председателем Духовного управления мусульман Московской области, муфтием региона Рушаном Аббясовым и представителями местной мусульманской общины.
«У нас много тем для общения, касающихся, прежде всего, программ исторической направленности и просвещения. Остаёмся на постоянной связи с Клинским духовно-просветительским центром мусульманской общины «Возрождение» и по вопросам гуманитарной помощи нашим военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО», – рассказала Сокольская.
Как напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета, в августе председатель местной мусульманской общины Донаёрбек Джурабеков предложил помощь в приобретении вещей для жителей Курской области, находящихся в пункте временного размещения в Клину.

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#подмосковье
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Армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР
30 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ выбили украинские войска из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, «темпы наступления российских войск и освобождения населенных пунктов обнадеживают». Рогов подчеркнул, что в Новоукраинке, Ясной Поляне и Богоявленке отсутствует какое-ибо сопротивление.

На сегодняшний день бойцы ВС РФ проверяют и зачищают улицы, после чего упомянутые населенные пункты «фактически будут освобождены», заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
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#вс рф
#спецоперация
#днр
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МК: взявших у матери погибшего бойца СВО 1,5 миллиона рублей цыган ищет полиция
30 октября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/???? ??????

Цыгане, взявшие у матери погибшего бойца спецоперации 1,5 миллиона рублей на строительство бани, разыскиваются полицией. Как пишет «МК», инцидент произошел в Челябинской области. Знакомая женщины написала в сети, что жительница населенного пункта Катенино рассказала, что та лишилась сына, и о найме рабочих для выполнения его последней воли.
Мать военного также хотела сделать пристрой к бабушкиному дому. Злоумышленники взяли деньги, оставив написанную от руки расписку и пропали. Перед тем, как скрыться, они приехали несколько раз, чтобы создать видимость работы. Теперь аферисты не выходят на связь.

Ситуация на личном контроле главы регионального МВД Сергея Космачева, ведется проверка.

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Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России
Зеленский пожаловался на реакцию мира из-за «солдат КНДР» в России
30 октября 2024, 16:24

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. Его слова опубликованы в Telegram-канале.
По мнению лидера киевского режима, бывшей советской республике необходима «действенная реакция» на якобы пребывание военных Северной Кореи на российской территории. Ранее в Киеве слышали определенную реакцию, «но она недостаточно сильна», подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также допустил, что на территории РФ якобы могут оказаться иранские военные. ​Однако никаких доказательств он не привел.

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Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
30 октября 2024, 16:17

Александр Сырский

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что здание Генштаба украинской армии было повреждено ночью из-за падения обломков сбитого беспилотника. По некоторым данным, в этот момент в здании мог находиться экс-командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Что известно о последствиях удара и мог ли быть целью ВС РФ адмирал ВСУ расскажет «Радио 1».

Что произошло в Киеве 30 октября


Минувшей ночью в Киеве в течение двух часов звучала воздушная тревога, после чего произошел взрыв в здании Генштаба ВСУ. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Он сообщил о срабатывании системы ПВО и падении фрагментов беспилотников в Соломенском районе, расположенном недалеко от центра города. На место происшествия прибыли спецслужбы.


Удар по зданию Генштаба ВСУ


Здание Главного управления ВСУ находится на Воздухофлотском проспекте в восточной части Соломенского района Киева. Оно было построено в конце XIX века и изначально использовалось как кадетский корпус.

Игорь Мосийчук* выдвинул предположение, что атака на Генштаб ВСУ была направлена на ликвидацию экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

«Судя по всему, метили в главного инспектора, адмирала Воронченко, которого не могут убрать с должности. Однако он предчувствовал угрозу и накануне вывез свои вещи», — написал в своем телеграм-канале Мосийчук*.

Предполагается, что Воронченко представляет собой «неудобство» для ВСУ, так как он давал объективную оценку работе Министерства обороны Украины.

При этом российская сторона информацию об ударе по зданию Генштаба ВСУ не комментировала. Однако стоит подчеркнуть, что Вооружённые силы России нацеливаются на стратегически важные объекты, включая места дислокации личного состава, техники ВСУ и наёмников, а также на инфраструктуру, такую как энергетические установки, предприятия оборонной промышленности и объекты военного управления и связи Украины.

Игорь Воронченко

Что известно о Воронченко


Игорь Воронченко занимал пост командующего ВМС Украины с июля 2016 года до июня 2020 года. Его увольнение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая уточнила, что решение об отставке Воронченко принял министр обороны Рустем Умеров после обсуждения на совещании, посвященном проблемам в учебных центрах ВСУ, где была отмечена критическая ситуация. Отчет о текущем состоянии дел вызвал также недовольство у Сырского.

Безуглая подчеркнула, что Главная инспекция Минобороны играет ключевую роль в предоставлении объективной оценки событий в армии. Она охарактеризовала увольнение Воронченко как важное событие и выразила мнение, что система не готова принимать неудобные истины.

Также известно, что с марта 2024 года Воронченко объявлен в розыск в России. Причиной является нарушение им определенной статьи Уголовного кодекса РФ, однако точная формулировка не раскрывается.

* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

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#воздушная тревога
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#киев
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Главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту
30 октября 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, написала в Telegram-канале нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — сказано в публикации.

Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.

Перед этим бывший нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров подчеркивал, что отставка Сырского с поста главкома ВСУ является лишь вопросом времени. Он отмечал, что Сырский сначала должен собрать «свой рюкзак проблем и поражений».

В частности, Килинкаров упомянул провал Сырского в Донбассе и на Курском направлении.

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#мир
#украина
#война
#всу
#конфликт
#сво
#новости
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Ганчев: для ВСУ закрыт путь на правый берег Оскола из-за взятия Кругляковки РФ
30 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя российской администрации под Харьковом Виталия Ганчева.
«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — прокомментировал чиновник.
Ранее в Минобороны РФ докладывали об освобождении Кругляковки в Харьковской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий для прекращения геноцида мирного населения со стороны Киева.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: ПВО ликвидировала БПЛА ВСУ над Белгородчиной
30 октября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон боевиков ВСУ над территорией Белгородчины, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее был опубликован снимок последствий российского удара по генштабу ВСУ в Киеве. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военные журналисты продемонстрировали кадры, на которых дрон «Князь Вандал Новгородский» бьет по украинскому грузовику с боеприпасами.

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