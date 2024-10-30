Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине. Об этом сербский лидер рассказал в беседе с Bloomberg.
По словам Вучича, Путин в ответ на предложение сказал, что «все цели специальной военной операции будут выполнены».
Сербский лидер объяснил свой звонок тем, что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины». В тяжелых обстоятельствах они пытаются получить ответ другой стороны, заключил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Сербский лидер объяснил свой звонок тем, что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины». В тяжелых обстоятельствах они пытаются получить ответ другой стороны, заключил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова