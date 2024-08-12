Вице-премьер Сербии предрёк Вучичу судьбу экс-президента Милошевича, умершего в Гааге

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Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича ту же участь, которая ждала экс-президента страны Слободана Милошевича, который был свергнут и умер в заключении в Гааге. Об этом в интервью с РИА Новости заявил вице-премьер государства Александр Вулин.
Вулин также указал на то, что к этому же относятся нынешние протесты в Сербии, связанные с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий.
Также вице-премьер привёл заявление МИД России, в котором сербские протесты назвали платформой для начала цветной революции, итогом которой станет свержение власти. При этом Вулин напомнил, что свержение власти всегда сопровождается не только сменой власти, но и физической ликвидацией главы государства.
После свержения 5 октября 2000 года президента Милошевича, его поместили в тюрьму в Гааге, где он и умер. Период его управления страной пришёлся на распад Сербии в результате гражданской войны, а также на войну за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, в результате которой НАТО ударили по югославской территории.
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Также вице-премьер привёл заявление МИД России, в котором сербские протесты назвали платформой для начала цветной революции, итогом которой станет свержение власти. При этом Вулин напомнил, что свержение власти всегда сопровождается не только сменой власти, но и физической ликвидацией главы государства.
После свержения 5 октября 2000 года президента Милошевича, его поместили в тюрьму в Гааге, где он и умер. Период его управления страной пришёлся на распад Сербии в результате гражданской войны, а также на войну за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, в результате которой НАТО ударили по югославской территории.
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Анастасия Чинкова